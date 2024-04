“Quisieron amarrar navajas”: AMLO aclara que hicieron interpretación sesgada a su opinión del debate

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una interpretación sesgada, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el señalamiento de que se molestó con la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum, de quien dijo “la quiero mucho, mucho”, por no defender las políticas de su gobierno en el primer ejercicio en el INE; quisieron, dijo, “amarrar navajas”, “volaron”.

Afirmó que sólo se refirió a las preguntas, “pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no hayan defendido al gobierno que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso la quiero mucho mucho, mucho”.

Expuso que quienes señalaron este aspecto “queriendo, como se dice coloquialmente amarrar navajas, cucándome. Pero la verdad es de pena ajena porque hacen el ridículo”.

Consideró que se dio esa interpretación para afectar y porque fue conveniente.

“Eso fue lo que interpretaron, claro que no Interpretaron eso porque no son tontos pueden ser perversos, pero tontos no. Pero ya no hablemos de eso porque nos metemos en honduras”, afirmó.