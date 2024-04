Amenazan a marino que denunció agresión de oficial supervisor

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la Fiscalía General de la República (FGR), un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) denunció que él y sus compañeros fueron amenazados y golpeados con un arma de fuego por Agustín Peña Manzano, oficial del Ejército Mexicano encargado de la base de operaciones número 3 Peña. Ambos adscritos a la Guardia Nacional.

El ataque ocurrió el 16 de diciembre de 2023. Inmediatamente después del atentado, el oficial Peña Manzano se dio a la fuga. Hoy, el elemento que denunció está siendo amenazado para que se desista del procedimiento judicial.

Ricardo López Torres, elemento de la Guardia Nacional, el pasado 17 de diciembre de 2023 compareció ante la FGR para denunciar las agresiones de que fue víctima por parte del oficial Peña Manzano.

“Soy elemento de la Guardia Nacional desde hace aproximadamente tres años, actualmente me encuentro destacamentado en la Séptima Compañía de Campo, comisionado en la Sexta Compañía Circunstancial Canales en el Estado de Hidalgo y asignado a la base de operaciones número 03, ubicada en calle Pachuca sin número, colonia Zacampula, en Atotonilco de Tula”.

López Torres describe sus múltiples funciones: se encuentra en patrullaje de seguridad, vigilancia y prevención del delito, y seguridad en ductos de petróleos mexicanos, entre otros.

Prevención del delito. Foto: José Luis De la Cruz.

Los hechos

El día 16 de diciembre de 2023, el agente Ricardo López Torres fue asignado como encargado de unidad en el turno de 24 horas que inicia a las 9 de la mañana y termina a las 9 de la noche del siguiente día.

Durante esta jornada, a bordo de la unidad con número económico 17,960 perteneciente a la Guardia Nacional, se le asignó el servicio de vigilancia y seguridad en el poliducto de 16 pulgadas Tula-Azcapotzalco, tramo de responsabilidad que abarca el kilómetro 00 a 6 + 300, con el fin de evitar la sustracción de robo de hidrocarburos propiedad de Pemex, en compañía de los agentes Marcelino Jiménez Morales y Adolfo Eduardo Olguín Borges.

Siendo aproximadamente las 01:10 horas, cuando la unidad del oficial López Torres efectuaba el patrullaje de disuasión y prevención del delito sobre el derecho de vía a la altura del kilómetro 005 +770, arribó el oficial Agustín Peña Manzano, encargado de la base de operaciones número 03 Peña, acompañado del subagente Víctor Manuel Espinoza de los Monteros Nájera, como conductor asignado a bordo de la unidad 17,353 de la Guardia Nacional, con el fin de supervisar el servicio y al personal bajo el cargo de Ricardo López Torres. Después de llevar a cabo la supervisión, Peña se retiró del punto a las 01:20 horas, aproximadamente.

En la denuncia ante la FGR, López Torres, expone:

“Posteriormente, siendo aproximadamente las 2:16 horas, recibo una llamada vía telefónica a mi teléfono particular, del subagente Espinoza de los Monteros Nájera Víctor Manuel, conductor de la unidad 17,353, en la cual viajaba Agustín Peña Manzano, solicitándome el apoyo a la altura del kilómetro 4 denominado la Barranca, ya que su unidad se había quedado atascada dentro de una zanja, trasladándonos de inmediato al lugar.

“Al arribar a las aproximaciones a eso de las 2:28 horas, se corrobora que la unidad 17,353 se encuentra totalmente atascada con las dos llantas traseras hundidas en un canal, cabe mencionar que el terreno se encontraba resbaloso y fangoso por cuestiones climatológicas y el oficial Agustín Peña Manzano nos solicitó que bajáramos con la unidad para remolcarlos, pero por las condiciones del terreno no podríamos entrar porque también nos atascaríamos. Además de que no traíamos los implementos ni las herramientas necesarias para sacar la unidad en mención”.

Le hace saber al oficial Agustín Peña Manzano que por las condiciones del terreno no podían arriesgarse a que también se atascara su unidad:

“Le comentamos que iríamos por apoyo y que nos esperara en el sitio de percance retirándonos del lugar para ir a buscar apoyo. Más adelante, aproximadamente a la altura del kilómetro 5, nos encontramos con personal de seguridad física perteneciente a Pemex, solicitando el apoyo en el lugar antes mencionado denominado la Barranca, a lo cual nos respondieron que ellos anteriormente tuvieron un percance similar al de nosotros y que no les había sido posible sacar su unidad, sino con el apoyo de un tractor agrícola. Mencionando que un volteo que les quiso apoyar también se les estaba quedando atascado”.

Por las condiciones adversas del terreno, el agente López Torres sugirió a su superior esperar a que amaneciera, ya que a esa hora de la madrugada no había personal en los alrededores que les pudiera apoyar, ya que eran aproximadamente las tres de la mañana:

“Nos retiramos del lugar para seguir en nuestra búsqueda de apoyo, transcurrido el tiempo, siendo aproximadamente las 3:29 horas, recibo una llamada vía telefónica del oficial Agustín Peña Manzano preguntándonos que en dónde estábamos, respondiéndole que andábamos en busca de apoyo”.

Peña Manzano le respondió de manera exaltada y con insultos:

“C****** a tu p*** madre, a lo que yo le dije que no me insultara y que se dirigiera con respeto hacia mi persona, colgándole la llamada, volviendo a marcar (Peña Manzano), pero esta vez al agente Adolfo Eduardo Olguín Borges, quien le tomó la llamada y puso el altavoz, pero él continuaba con los insultos en repetidas ocasiones, pero esta vez hacia todos nosotros, diciéndole a Marcelino que era un pinche indio y que por eso lo habían bajado.

“Diciéndonos obedezcan o se los va a cargar la c*******’ diciéndome y tu pinche Marino c****** a tu madre, piensas que te voy a tener miedo, en repetidas ocasiones, mencionándole que estaba grabando la llamada”.

El agente Adolfo Eduardo Olguín Borges le informó que ya íbamos hacia su punto.

Elementos de Ejército. Foto: Octavio Gómez.

Disparos

“Al arribar nuevamente siendo aproximadamente las 3:40 horas, el conductor Marcelino estaciona la camioneta a cierta distancia para no quedarnos atascados y descendemos de la unidad, observando que ya venía caminando hacia nosotros el oficial Agustín Peña Manzano, quien se dirige hacia mi persona vociferando con insultos y de una manera exaltada y totalmente agresiva, me dice suboficial, tu pinche Marino c****** a tu madre. Respondiéndole cálmese Comandante, por lo que en ese momento sin ningún motivo desenfunda su alma corta de cargo y apuntándome hacia mi persona realizó dos detonaciones al suelo”.

Peña Manzano le apuntó nuevamente a López Torres:

“Mencionándole que bajara el arma, y sin darme tiempo a reaccionar, me golpea con la misma arma a la altura de la ceja izquierda provocándome una lesión en dicha ceja quedando totalmente aturdido”.

En ese momento se percató de que sangraba:

“Comencé a sangrar, (aun así) el oficial Agustín Peña Manzano seguía apuntándome. Al ver esa reacción, de inmediato mis compañeros Marcelino Jiménez Morales y Adolfo Eduardo Holguín Borges lo intentaron detener, por lo que (los) amaga con su arma de cargo y también les apunta, al mismo tiempo que les gritaba que si se metían los iba a matar”.

De acuerdo con la denuncia en poder de Proceso, Peña Manzano aprovechó esa situación echándose a correr con dirección a los matorrales, perdiéndose en el monte, por lo que López Torres de inmediato le marcó al oficial Juan Gabriel Segovia Mendoza, encargado de la base número 4, solicitando el apoyo para detener al agresor y para que a su vez, le hiciera del conocimiento de la agresión al inspector Joaquín Canales García, encargado de la Compañía Circunstancial Canales, quien más tarde arribó a bordo de la unidad 17,295.

“Le hago del conocimiento de los hechos ocurridos, comenzando la búsqueda de mi agresor, mencionándome que fuera al médico y me atendiera, por lo que fui a una clínica particular del doctor David I Pérez Herrera, médico cirujano, ubicada en el municipio de Tlaxcopan, Hidalgo, quien me brindó atención médica y sutura en tres puntos la herida”.

López Torres se retiró de la clínica aproximadamente a las 6:30 horas y se fue a descansar por instrucciones del inspector Joaquín canales García.

La víctima solicitó que se agregaran a la carpeta de investigación, una copia simple de la receta médica que le expidió el doctor David I Pérez Herrera, tres fotografías a color de la lesión que le fue ocasionada, así como dos fotografías de la unidad 17,353 al momento de encontrarse atascada.