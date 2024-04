AMLO acusa al INE sobre los debates: "siempre hay mano negra"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por experiencia en los debates durante sus tres candidaturas presidenciales, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, consideró que “siempre hay mano negra” en el Instituto Nacional Electoral (INE) y pidió: “Ojalá jueguen limpio”.

"Siempre hay mano negra de parte de INE y la sentí ahora la mano negra, la mano peluda”, además de que consideró que hay “trampas” que son permitidas por el Instituto.

Consideró que de los dos moderadores en el primer debate entre candidatas a la presidencia Denise Maerker “sí es una gente más profesional, pero el otro señor (Manuel López Sanmartín) sí es un adversario nuestro, abiertamente en contra nuestra, eso no se puede permitir”.

Se quejó de que las preguntas “al final quién las lee y a quién van dirigidas, que cuiden eso, porque no nos estamos chupando el dedo”.

Aun con esos elementos que consideró en contra “salieron bien las cosas y de inmediato los voceros del conservadurismo que estaba yo molesto, nada, estaba yo contentísimo. Estuvo muy bien el desempeño y ahí se ve mucha claridad

Agregó que “cuando hablamos de debates pueden estar marcadas las cartas o cargados los dados, pero si los representantes son buenos saben navegar en mares, en aguas turbulentas, saben; y el que no sabe pues se marea, no aguanta”.

El presidente recomendó a quienes contienden por la presidencia que no hagan mucho caso a los asesores.

“Procuren ser lo más auténtico posible, actúen como son, digan lo que piensan, que no les pongan a leer cosas que no tiene que ver con ustedes, porque van a cometer errores nada más hasta en el lenguaje. Busquen ser auténticos (…) y hablen con sinceridad, háblenle a la gente con el corazón y les va a ir bien. Esos publicistas no tienen ni idea no conocen al pueblo no recurren a los sentimientos de la gente (…) Lo que natura no da la universidad no otorga”, indicó.

Al volver al tema del formato de los debates, el presidente indicó: “No es que yo pida que se hagan preguntas a modo, que reconozcan que se redujo la pobreza, la desigualdad, que han aumentado los salarios como no sucedía en 40 años, que las reservas del Banco de México son récord, que nunca había llegado tanta inversión extranjera como ahora, que no se había devaluado el peso en 50 años, que no hay desempleo, no, no, no, eso no, pero es que todo está mal”.

Al final dijo “va muy bien, todo el proceso, la campaña. Esto que nos preocupa a todos que no haya violencia, bien, bien, bien”.