AMLO anuncia "gira del adiós" por todo el país antes de entregar la banda presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador alista una gira del adiós por todos los estados del país, después de la elección presidencial del 2 de junio. “Ya nos vamos a soltar el pelo”.

En estos días afirmó: “Estoy cuidando todo lo relacionado con la veda electoral, no puedo hacer reuniones en plazas y me he dedicado a la supervisión de obras para que no me reúna con muchas personajes y se piense que estoy haciendo proselitismo”.

"Pasando las elecciones ya nos vamos a soltar el pelo porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento. Los que todavía no se nos han adelantado y quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas porque ya estoy terminando me faltan cinco meses”, afirmó.

Aunque no le alcanzará el tiempo para estar en todas las regiones, sí estará “cuando menos en todos los estados”.

“Para despedirme y sobre todo darle gracias a la gente por su apoyo, respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento. Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, fatigas, de millones de mexicanos”, dijo.

Consideró que su trayectoria es “una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todos, no es movimiento de élite, es un movimiento de millones de mujeres, hombres libres, conscientes”.

Se despedirá porque al dejar el gobierno se va a retirar por completo. “Me jubilo y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor nos vamos a estar recordando y comunicando. Yo no voy a participar en ninguna actividad” pública y política.

“No voy a tener red social, no voy a escribir ningún mensaje por Face, nada. Tampoco voy q poder recibir a compañeros ciudadanos porque si no me convierto en lo que no quiero. No deseo ser líder moral, ni hombre fuerte, mucho menos cacique, ya voy a terminar mi ciclo y van a ser otros mujeres y hombres los que van a continuar con el proceso de transformación”.

Al inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que “falta menos para que acabe la temporada de calor y esto ayuda mucho, que se enfríen los ánimos, que haya más serenidad, que haya menos enojo, que se vea la vida con optimismo, que demos gracias a la vida que nos ha dado tanto”.

Pidió comenzar y cerrar la conferencia con dos canciones: “Gracias a la Vida” “La vida es un carnaval” y “vamos a empezar la semana así porque hay unos que están muy enojados. Lo que no podemos permitir y todos hacer un esfuerzo es caer en la frustración”.

Hacia el fin de semana el presidente López Obrador asistirá a la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero.