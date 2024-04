Morena aprueba en comisiones reforma sobre pensiones y afores: “es un robo”: oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Social, diputados aprobaron la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar con ahorros no reclamados de trabajadores en sus Afores.

El dictamen pasará al pleno de la Cámara de Diputados.

Con 19 votos a favor de Morena y sus aliados, 10 en contra y cero abstenciones para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, a través de un fideicomiso público el que cual será administrado por el Banco de México.

La diputada Ivonne Cisneros Lujan, presidenta de la comisión, detalló que los recursos serán de diferentes fuentes de ingresos, entre las cuales están las cuentas inactivas de las Afores que oscilan en un monto de 40 mil millones de pesos de los seis billones de pesos que maneja las administradoras de fondos, sin que se toque los fondos de los trabajadores que están en activo.

“De ninguna manera están incluidas los fondos de los trabajadores que se encuentran en activo…Un eje fundamental es garantizar la imprescriptibilidad del derecho a que todas las personas que pudiesen detectar que tienen una cuenta inactiva que no sabían que la tenían o bien las personas beneficiarias de los trabadores que ya hubieran fallecido, el derecho a reclamar en cualquier momento esos fondos”, detalló.

La diputada Lourdes Macías, del PVEM, resaltó que la iniciativa es noble ya que beneficiará a miles de trabajadores y que se deben hacer más iniciativas iguales para corregir errores del pasado.

“Es una iniciativa noble, de derechos humanos, es una iniciativa que va a beneficiar a todos los mexicanos y que debe ser el inicio de muchas iniciativas para corregir los errores, esa laceración al pueblo de México. Es un momento histórico para todas las fuerzas que participamos en el Congreso, en lugar de discutir la iniciativa deberíamos estar a favor”, resaltó.

Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y quien presentó la iniciativa la semana pasada, detalló que el Fondo de Pensiones para el Bienestar fue para compensar los problemas del esquema de pensiones de 1997 y con ello, buscar que los trabajadores tengan una pensión digna

“Lo que se pretende es compensar las distorsiones que generó el esquema 1997, en perjuicio de 45 millones de trabajadores. Ellos son los que están sufriendo, porque la tasa de reemplazo garantizada no alcanza el 40%, y el fondo lo que pretende es ser es un fondo solidario de compensación, que no afecta ningún derecho, ni le roba a nadie, no nos confundamos compañeros, no confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral, con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna”, resaltó.

Detalló que debe de haber unas correcciones de redacción en la reforma, pero que no modifican el fondo de la propuesta de crear un fondo de compensación solidaria que no está comprometido para ningún otro destino que no sea en beneficio de los trabajadores.

“Un robo en despoblado”

Por su parte, los legisladores de oposición detallaron que esa reforma es un robo para los ahorros de cientos de trabajadores, además propusieron crear un parlamento abierto para abordar más a detalle la norma.

Rocío González, diputada del PAN, resaltó que la iniciativa es un robo de Morena y aliados para miles de trabajadores de México.

“Quiero iniciar definiendo la palabra robar, y es tomar para sí lo ajeno, a hurtar de cualquier manera que sea, y eso es lo que ustedes, Morena y sus aliados, pretenden hacer con este dictamen en contra de miles de mexicanas y mexicanos que por décadas de trabajo ahorraron para su retiro. Es un robo en despoblado porque es propiedad privada, no es del gobierno, no lo puede disponer”, enfatizó en su intervención.

Por su parte, Tereso Medina Martínez, diputado del PRI, resaltó que hay muchas dudas en torno a la reforma, por lo que propuso que hubiera un parlamento abierto para aclararlas.

“Si hay voluntad para llevar a cabo esta reforma, entonces me parece que lo más conveniente es aclarar dudas y pongamos en la mesa de discusión a un debate serio, responsable, en donde podamos llevar como en otros temas, por parte de la fracción parlamentaria del PRI, que hagamos un parlamento abierto, tenemos tiempo para hacerlo”, detalló.

La Reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar pasó a la Mesa directiva de la Cámara Baja. Se prevé que se debata esta semana en el pleno.