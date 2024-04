Ahora habla el hermano de “Fofo” Márquez: “Esto ya se está saliendo de control” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rodrigo Márquez, hermano del influencer Rodolfo “Fofo” Márquez, compartió un video en sus redes sociales en el que dio cuenta sobre la situación por la que él y su familia están atravesando.

Asimismo, se pronunció sobre la situación de su hermano, acusado de feminicidio en grado de tentativa por haber golpeado a una mujer de 52 años de edad.

“Ante todo, solicito que se trate este asunto con la seriedad y formalidad que merece. Por favor, evitemos caer en chismes o morbosidad. Mi objetivo al expresar mi opinión es ejercer mi responsabilidad civil ante mi audiencia”, dice Rodolfo Márquez en el comunicado que acompaña al video en Instagram.

“Es importante recordar que este es un tema legal que debe ser tratado con la debida seriedad. Por favor, les pido que se mantengan al margen, ya que al involucrarse se corre el riesgo de perder credibilidad”, añadió.

“No tiene justificación”

Rodrigo asegura que ha recibido insultos a través de mensajes y comentarios atacando su sexualidad. De igual manera, refirió que su madre también ha sido ofendida y pidió al público que dejen de agredirlo a él y su familia.

"Así como he escuchado faltas de respeto hacia mí, también he escuchado faltas de respeto hacia mi madre y sí me gustaría por favor pedir a todo el mundo que dejen de venir a insultarme a mí y sobre todo agredir a mi familia porque no son maneras”, dijo al denunciar la violencia verbal que se ha desatado a raíz del caso.

“Esto ya se está saliendo de control”, señaló.

El influencer también defendió la educación que le dieron sus padres: “Quiero aclarar que la educación que yo he tenido por parte de mis padres ha sido impecable, por eso me han hecho ser la persona que soy hoy en día”.

Márquez ofreció una disculpa a la víctima de su hermano, Edith, y a toda su familia. “Lamento mucho que les haya tocado vivir eso, en verdad no tiene justificación alguna”.

Rodrigo Márquez hermano del “influencer” conocido como “Fofo” rompió el silencio para pedir el cese de las amenazas y agresiones hacia su familia. pic.twitter.com/K17m3aaQBF — El Titular Noticias (@TitularNoticias) April 16, 2024

“Circo mediático”

Rodrigo aseguró que la situación ha sido muy difícil para él y su familia.

Con respecto a las críticas sobre su comportamiento en redes sociales –desde que su hermano fue arrestado y vinculado a proceso–, Rodrigo aclaró: “por supuesto que no me vale, es una situación que me tiene sumamente afectado, sumamente triste y sumamente preocupado”.

Rodrigo señaló que no va a dejar sus cosas de lado, sino que esta situación es algo que se suma a su rutina diaria, por lo que no frenará su plataforma.

“Por más que ustedes digan que me vale que no sé qué, por supuesto que no me vale, es una situación que me tiene triste y preocupado, sobre todo por mi mamá, estoy preocupado también por mí, porque la realidad es que esto ha llegado a tanta gente y a tantos medios que ya parece un circo mediático”, sostuvo.

El hermano de “Fofo” pidió que la situación se deje en manos de la fiscalía, de su familia y de la familia de Edith Márquez, ya que ha llegado a un “extremo muy heavy”, donde hay amenazas, chismes e inventos de por medio.

Dijo que no aprueba las acciones de su hermano ni lo justifica, pero que no dará más detalles, por lo que no volverá a tocar el tema en sus redes sociales, sino que lo mantendrá entre las partes involucradas,.

Por su parte, el abogado de “Fofo”, Erik Rauda, también se pronunció en un video que compartió a través de su cuenta de TikTok, donde explicó que defiende a su cliente para que este sea sancionado por el acto de cometió, no por la persona que ha sido en el pasado y se dijo en contra de la impunidad.