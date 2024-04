“Invitaré a AMLO a comer ceviche y tacos”: presidente de Ecuador propone resolver así el conflicto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Daniel Noboa, presidente de Ecuador, asegura que invitará a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador a comer ceviche y tacos para resolver el conflicto diplomático entre ambas naciones.

En una entrevista concedida al canal australiano Special Broadcasting Service (SBS), el mandatario del país sudamericano dice no estar arrepentido del asalto a la embajada de México en Quito, perpetrado el pasado 5 de abril.

–¿Tiene algún remordimiento de su decisión? –le pregunta la reportera, a lo que Noboa respondió: “Cero”

"Creo que estamos en el lado correcto de la historia y ellos también condenan el hecho de que algunos gobiernos utilicen sus embajadas como una fachada de refugiados políticos, pero en realidad es para lograr impunidad. En realidad, es para salvar a los criminales de su sentencia".

Sobre el operativo para entrar a la sede diplomática y sustraer al ex vicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo del gobierno de López Obrador, el mandatario ecuatoriano sostuvo:

"Jorge Glas tuvo una sentencia. Tuvo un juicio justo. Tenía una sentencia y tenía que estar en la cárcel y eso es lo que pensó nuestro departamento de Justicia y también lo que pensó el Poder Judicial del Ecuador. No me arrepiento".

In an exclusive interview, Ecuadorian President Daniel Noboa shows no remorse for raiding Mexico's embassy and kicking off an international dispute. https://t.co/SMrnUQ4pdZ — SBS News (@SBSNews) April 15, 2024