Si la ONU no expulsa a Ecuador quedará como "un florero": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Si la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no separa a Ecuador y toma como antecedente el asalto a la embajada de México en ese país quedará como un florero, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador; también, evitó responder las declaraciones de su homólogo Daniel Noboa porque este tema no se trata de frivolidad.

“Si no se actúa así la ONU va a quedar como un florero, nada más de adorno y no se puede permitir que se rompa, se vulnere el derecho internacional como se hizo en el caso de Ecuador, porque si no sería la ley del mas fuerte, el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas”, indicó.