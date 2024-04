Vecinos de la colonia Nápoles hacen fila por garrafones tras contaminación de agua en Benito Juárez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con uno y dos garrafones, un carrito de mandado, un “diablito” con mecates y hasta acompañados de sus perros, vecinos de la colonia Nápoles y sus alrededores hicieron fila en el Puesto de Mando instalado en el parque Alfonso Esparza Oteo, en la alcaldía Benito Juárez, para obtener agua purificada y no usar la contaminada que aún sale de sus grifos.

Ubicado en la esquina de las calles Georgia y Pensilvania, es el segundo punto de atención que instaló el Gobierno de la Ciudad de México el domingo 14, -además del que está en el Parque San Lorenzo-, para apoyar a los miles de habitantes de al menos 10 colonias afectadas por la contaminación del pozo Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón.

Hacia las 13:30 horas de este lunes, la fila de vecinos contaba apenas unas 30 personas, en su mayoría adultos mayores, formados para cambiar sus garrafones vacíos por unos llenos. El líquido era previamente tratado en la planta potabilizadora y purificadora que instaló la Secretaría de Marina (Semar) en el lugar, con capacidad de 15 mil litros por hora, apoyada con dos pipas estacionadas al lado.

A los pocos minutos, llegó una camioneta que transportaba decenas de garrafones nuevos, listos para ser llenados y entregados gratis a la población que lo necesite, lo mismo para casas y departamentos que para restaurantes que abundan en esa zona.

La señora Carola Conde, de la tercera edad y habitante de la calle Dallas, llegó al parque con dos garrafones en un coche con conductor que le consiguió su sobrina. No sabía que, si lo pide, en el Puesto hay personal que se los pueden llevar hasta su casa sin costo alguno. Apoyada en un bastón, cruzó la calle cuando una mujer policía detuvo a los autos.

Luego de darle una propina a los hombres de chaleco que decía “Bienestar en tu ciudad”, contó: “Fue increíble, me formé en la fila y me dijeron ‘allá está la de adultos mayores’. Me dijeron que me lo podían llevar, pero yo no sabía y ya había conseguido que me trajeran. Ni cinco minutos me tardé”. Dijo que estos días la han “invitado” a bañarse en una casa de la colonia Albert, donde no hay afectación en el agua, por eso no ha tenido efectos en su salud.

Claudia de Icaza, secretaria de Cultura del gobierno local, estaba en el Puesto de Mando donde, dijo, “el jefe de gobierno nos ha pedido estar pendientes”. En breve entrevista con Proceso, explicó que a los adultos mayores que lo solicitan les llevan los garrafones a su casa, mientras que personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) atiende las solicitudes de lavado de cisternas y tinacos.

Los registros de las solicitudes los hacían trabajadores del área de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) en sus teléfonos celulares y en formatos impresos.

Como en el primer Puesto de Mando, en este de la colonia Nápoles, también había personal médico de la Semar y la Secretaría de Salud (Sedesa) para atender a las personas que tengan afectaciones en la piel por el uso y consumo del agua contaminada.

-Señorita, ¿hasta cuándo van a estar llenando garrafones?, preguntó una mujer de la tercera edad a una de las organizadoras.

-Hasta que se necesite señora, hasta que pase la emergencia, le contestó.