AMLO defiende Fondo de Pensiones para el Bienestar: "No somos rateros"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“No somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos por la reforma de pensiones que, dijo, las afores manejan ilegalmente.

“Ahí en Río Blanco hablé de esto para que el trabajador no reciba el 50%, cuando mucho, cuando se jubila porque esa fue la ley Zedillo, la ley Calderón pueda recibir hasta el 100%. Se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México. Una de las fuentes será ese dinero, pero no el de trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las afores. Eso es lo que están haciendo”, apuntó.

El mandatario aseguró que también va a ventilar “todo este asunto. Quiénes manejan las afores, cuánto ganaban, qué fue lo que se hizo, cuánto aportaron de cuotas de manera voluntaria los empresarios y cuál es la proyección a futuro”, lo cual será este viernes.

Insistió en que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar es para beneficiar a los trabajadores y no para afectarlos.

“Estaba viendo con todo respeto no es nada personal pero en que andan. Estaba viendo a Joaquín, nada más vean lo que dice, pero no solo él todos, ‘lo que le faltaba expropiar al gobierno’. Así todos, ¿por qué mienten? No es una expropiación”, dijo.

López Obrador expuso sus consideraciones: “Primero porque están muy enojados; segundo, porque hay mucho calor en esta temporada por el asuntito ese que ustedes ya saben o imaginan, está subiendo mucho la temperatura; lo tercero es que lo que no entregaban a los trabajadores, que no reclamaban, se quedaban las afores con ese dinero”.

Reiteró que es ilegal lo que hacen las afores porque el dinero no reclamado debe entregarse al Seguro Social.

Pero, “como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico los que manejan las afores tienen muy buena relación con los medios. Se apoyan en los medios pra csmapla de mentiras porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores”.

Respondió a comunicadores que, afirma, critican su iniciativa: “Joaquín, Ciro, Loret etc. etc. etc. nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos pero no somos corruptos y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores y para servir al pueblo y a los más necesitados”.

En anteriores modificaciones por comisiones, dijo, se han “recuperado” 150 mil millones de pesos que “han recibidos adicional los trabajadores por esa medida. Se hubiesen quedado en manos de los que administran las afores y no de los trabajadores. Así de sencillo y no es nada personal y también no solo es una cuestión que defienden intereses económicos”.

También afirmó que “es también el enojo, la doctrina Alazraki que es la que se está aplicando ahora: Mentir mentir mentir mentir”.