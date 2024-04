Inspector intenta cerrar puesto de comida por “no tener bomberos ni protección civil”

CIUDAD DE MÉXICOO (apro).- Un inspector –quien se identificó como Roberto Carlos Márquez– pretendía cerrar un puesto ambulante de comida mexicana en la ciudad de Puebla.

“Debe de tener una licencia de funcionamiento, que es un aviso de apertura rápido, debe de tener usted bomberos, debe de tener Protección Civil”, explicó Márquez a la dueña del puesto, mientras era grabado por un hombre.

El presunto inspector les dijo que desde el primer día que abren su puesto, deben de sacar un código QR y tienen 90 días para tramitarlo; asimismo insistió en que la mujer tenía que “tener bomberos y Protección Civil”, además de la licencia de funcionamiento. Al no contar con los primeros dos, Márquez le exigió a la señora que cerrara su puesto.

“Ese sí no fue problema mío, porque en el ayuntamiento me hubieran dicho eso”, argumenta la dueña del negocio. Cuando el hombre que está filmando le pide al funcionario que le explique el procedimiento, el burócrata responde: “No, yo no te voy a explicar nada (…) Yo ya te expliqué. Yo no trabajo para ti”.

“Y te voy a clausurar, a ver si es cierto que mañana vas a estar aquí”, amenazó Márquez al individuo que lo cuestionó.

#Indignante uD83DuDEA8 | Por no tener Bomberos, ni Protección Civil, este pseudo funcionario del @PueblaAyto, ordena clausurar un negocio de "memelas", y además, agrede a ciudadano diciendo que "es vieja". Por si fuera poco, amenaza con "echarles" a la @SSC_Pue para que se lo lleven, y… pic.twitter.com/sltzK5qzDE — El Incorrecto (@elincorrectosoy) April 15, 2024

El video se dio a conocer el pasado 15 de abril, desde entonces, usuarios de redes sociales han expresado su indignación ante los actos del presunto funcionario. Hasta ahora no se ha pronunciado el Ayuntamiento de Puebla.