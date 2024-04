Morena y sus aliados avalan en lo general la reforma a la Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores de Morena y sus aliados en el Senado avalaron en lo general las reformas a la Ley de Amparo, con las que buscan impedir que los jueces concedan suspensiones contra leyes con efectos generales.

Es decir, buscan limitar que los jueces otorguen suspensiones provisionales o definitivas para que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión no sean aplicables en ningún caso mientras dichas legislaciones están en revisión

Con 69 votos a favor y 42 en contra del llamado bloque de contención (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), los legisladores de Morena y aliados avalaron en lo general las reformas a la Ley de Amparo. En tanto, senadores de oposición advirtieron que esta ley busca que no se pueda detener cualquier proyecto que venga del gobierno Federal.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, explicó en el debate que la reforma busca que los magistrados y jueces no vendan las suspensiones antes de resolver el juicio.

“Lo que pretendemos con la reforma es evitar el abuso de jueces, de magistrados, y que los jueces y magistrados vendan al mejor postor las suspensiones o resolutas prolongadas antes de resolver el fondo del amparo, de eso se trata, y a mí me causa tristeza que los propios senadores se auto aniquilen, que los propios senadores nos amenacen con que van a acudir a la Corte para que declare inconstitucional la norma en lugar de buscar cómo fortalecer nuestras facultades”, explicó.

De igual forma, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que no están afectado los derechos ni es una regresión a las garantías.

Además, afirmó que el Poder Judicial tiene mucho rezago y con esta reforma no resolverán de fondo el problema del rezago.

“El Poder Judicial tiene mucho rezago, que no va a ser el rezago a partir de lo que resolvamos hoy; segundo, ojalá el Poder Judicial y Federal resuelva en el fondo, porque lo único que hace con miles de resoluciones y miles de sentencias de amparo es resolver únicamente sobre la forma, son sentencias de forma, no son sentencia de fondo, porque todo lo desechan, todo es improcedente ojalá tengamos un Poder Judicial que realmente dé respuesta a los justiciables y no con la forma porque no resuelve el fondo”,

Por su parte, Lilly Téllez, senadora del PAN, dijo que no es novedad que Morena vaya contra el pueblo con la bandera del pueblo, y aseguró que los legisladores morenistas son la burla de las escuelas de Derecho porque legislan a favor de que el gobierno abuse de la gente.

“Ustedes de Morena son la burla de las barras de abogados, son el hazmerreír de los estudiantes de Derecho, son la vergüenza de los colegios de abogados, están asqueadas las facultades de Derecho porque legislan para que el gobierno abuse de la gente, ustedes senadores de Morena causan nauseas en los centros de investigación jurídica de México”, resaltó.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, dijo que con esta reforma se le está dando cierto margen de discrecionalidad a la mayoría o al Poder Ejecutivo, por encima de la protección de los derechos individuales

“Nosotros sostenemos en Movimiento Ciudadano que el juicio de amparo ha sido por excelencia el mecanismo que tienen las personas para defenderse de las autoridades y conquistar derechos. Dicho en otras palabras y de manera muy puntual, el amparo está pensado para empoderar a las personas, no para darle más poder al poder”, resaltó.

Asimismo, el senador Emilio Álvarez Icaza, quien recientemente se unió a la bancada del PRD, resaltó que el amparo es el instrumento privilegiado de la defensa de los derechos y lo que están buscando los legisladores de Morena es una medida regresiva.

“El amparo es el instrumento privilegiado para defender derechos. Es derecho a defenderse de los abusos del Gobierno Federal, los gobiernos estatales, el gobierno municipal, cualquiera, es el aporte el Derecho mexicano del mundo para que las personas se defiendan del abuso de poder”, explicó.