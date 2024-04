Oposición frena debate de Fondo de Pensiones para el Bienestar por intento de madruguete

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego del inicio en la sesión del pleno en la Cámara de Diputados, la bancada del PAN denunció que el dictamen del Fondo de Pensiones del Bienestar que se aprobó en la Comisión de Seguridad Social no es el mismo que se presentó en pleno, por lo que se suspendió el debate.

Cabe resaltar que, durante el debate, vicecoordinador albiazul, Elías Lixa, informó que existían modificaciones, “hay información de que esté dictamen es diferente al avalado en Comisiones, pedimos que se abra una investigación si se está discutiendo un dictamen modificado al que se aprobó”.

Luego Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, solicitó un receso de la sesión para atender la anomalía detectada por los legisladores panistas.

Después, en conferencia de prensa, en la sala de conferencia Miguel Reyes Razo, Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó que votarán en contra de la Reforma del Fondo de Pensiones.

"Nosotros lo decimos desde un principio no podemos estará como el Pan no podemos estar a favor de una iniciativa que se inconstitucional. Es una ley confiscatoria de recursos privados. Esta ley que tiene un solo elemento, si fuera que estás de acuerdo que tus recursos se vayan a un Fondo público que se llama para el Bienestar, adelante, pero la gente no lo sabe. No puedo tocar esa cuenta por decreto", dijo en conferencia.