Productores de Yucatán exponen a Sheinbaum carencias y abandono del sector

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Productores agropecuarios, pescadores y ganaderos de Yucatán plantearon a la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, el panorama de “abandono” y falta de apoyo y de subsidios del gobierno federal para realizar su trabajo y sacar adelante al sureste del país.

En un encuentro en Tekax, Yucatán, en su segundo día de gira de la morenista por esa entidad gobernada por el PAN, los productores denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les retiró el subsidio para pagar las tarifas por la operación de los pozos de agua.

“Es un tema que nos preocupa porque está afectando terriblemente a los productores”, le dijo Manuel Vallejo Sansores, productor y candidato a presidente municipal de Tekax.

De paso, le contó que les falta apoyo para comprar semillas y cultivar en un solo ciclo maíz, sorgo y soya. Aseguró que hay muchos productores que no son beneficiarios del programa federal “Sembrando vida”.

Otro productor, de apellido Rangel, fue más directo: “la CFE nos quitó el subsidio y ahora estamos pagando el 100%, si vendemos una caja de mamey o mango, ya no nos quedamos con nada, se lo lleva la CFE. Necesitamos que nos abran de nuevo las ventanillas para el agua, tenemos pozo, pero no la concesión. ¡No es justo!”.

También le pidió a Sheinbaum “que las carreteras no tengan baches, están malísimos los caminos!”.

Martín Edubriseño, representante de pescadores, explicó a Sheinbaum Pardo los problemas que tienen para cumplir con los trámites que les permitan pescar, así como el alto costo económico que les limita su labor.

“A veces lo que pescamos no alcanza para pagar todos los trámites que tenemos que pagar… Las leyes de pesca y sus reglamentos están desfazados, es necesario adecuar la ley para regularnos de manera correcta”, denunció.

Los oradores manifestaron su apoyo a la candidata, pero le pidieron ayuda para resolver sus problemas.

“No vamos a esperar a la Presidencia”: Sheinbaum

Después de escuchar las denuncias de los productores, la candidata Claudia Sheinbaum se comprometió a interceder por ellos, aunque aún no sean las elecciones ni tenga carta ningún cargo público:

“Aquí no nos vamos a esperar a llegar a la Presidencia. Le voy a mandar una carta al director de Comisión Federal de Electricidad (Manuel Bartlett) para que se abra una mesa de trabajo para que se regresen los subsidios para los pozos agrícolas y ganaderos… porque es injusto, se pagaba una tarifa y de pronto, llegó el triple, llegó cuatro veces lo que se pagaba antes y no es justo cuando no se puede sacar lo suficiente de la producción agrícola y que se tengan que pagar esas tarifas”.

La respuesta de aplausos la animó para una segunda promesa:

“En el caso de la Comisión Nacional de Aguas (sic), también le voy a enviar una carta a su director general (Germán Martínez) para que se legalicen todas las concesiones de pozos, que permitan también todos los apoyos que se requieran”.

De paso, les prometió apoyar, en coordinación con el gobierno estatal, para la instalación de paneles fotovoltaicos para bajar el consumo de energía eléctrica y, con ello, la tarifa de luz.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México también les prometió apoyarlos con créditos “con tasas adecuadas” para puedan tecnificar el riego y mejorar la productividad de sus parcelas.

Por la tarde, la morenista tuvo un mitin con mujeres rurales en Ticul y otro general en Izamal.