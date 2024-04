Congresista de EU propone usar “láseres espaciales” en la frontera con México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La congresista republicana Marjorie Taylor Greene propuso que se destinen recursos para el desarrollo de tecnología láser espacial en la frontera con México.

El día de ayer, 17 de abril, Taylor Green propuso una enmienda para el proyecto de ley de ayuda a Israel: “Con los fondos puestos a disposición por esta Ley, se utilizarán las sumas necesarias para el desarrollo de tecnología láser espacial en la frontera suroeste”, lo que significaría 26.4 mil millones de dólares destinados a este rayo de energía.

Según Taylor Greene, “Estados Unidos necesita tomar en serio nuestra seguridad nacional y merece el mismo tipo de defensa para nuestra frontera que Israel tiene y utiliza con orgullo”, explicó en una publicación en X.

Israel has some of the best unmanned defense systems in the world.



I’ve previously voted to fund space lasers for Israel’s defense.



America needs to take our national security seriously and deserves the same type of defense for our border that Israel has and proudly uses. pic.twitter.com/oDeDqTXvQQ