“Las amistades se esfumaron”: Colosio revela detalles sobre la relación de su padre con Beltrones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Donaldo Colosio Riojas, quien realiza campaña como candidato al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano (MC), negó que su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fuera amigo Manlio Fabio Beltrones, candidato también a una senaduría por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, integrada por el PRI, PAN y PRD.

“Eran compañeros de curul, realmente no eran amigos, amigos”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola el expresidente municipal de Monterrey, negando la cercanía de Beltrones con su padre desde que eran candidatos al Senado, en 1991, y luego en 1994, como parte de equipo de Colosio Murrieta como aspirante a la Presidencia de la República.

En plena campaña, el hijo de Colosio no solo negó la amistad entre su padre y Beltrones, sino que incluso manifestó que no le gustaría encontrárselo en el Senado si ambos ganan en las elecciones del 2 de junio.

“Algo que la gente quizá no sabe es que pasa lo de mi papá y pues realmente nosotros nos sustrajimos por completo del entorno político durante casi 30 años. Las amistades se esfumaron, realmente los amigos verdaderos, muy contados, sí se mantuvieron presentes, muchos de ellos no están en la política. Entonces, muchos de estos reciclados que voy a encontrarme como compañeros de curul, realmente no eran amigos, amigos”.

Que han usado el nombre de Colosio para hacer campaña, le comentó Loret de Mola.

Sí, claro, uno lo está haciendo hasta la fecha en Sonora.

¿Manlio?

Sí.

¿Te lo quieres encontrar o prefieres no encontrártelo?

Me gustaría no tener que encontrármelo nuevamente en el Senado, sea yo o no sea senador. Creo que es de esas figuras que ya están demasiado recicladas, y una de las figuras también que se ha jactado más de ser una gran amistad de Luis Donado Colosio cuando en verdad no lo fue.

En redes sociales circularon reacciones a las declaraciones de Colosio Riojas, criticando que también usa el recuerdo de su padre para sus fines políticos y recordando que Beltrones, entonces gobernador de Sonora, era de los personajes más cercanos a Colosio y participaba en el equipo de estrategia del candidato presidencial del PRI.

“Lo visitaba a Donaldo todos los domingos, formaba parte de ese war room estratégico que los domingos después de todas sus juntas y sus giras hacíamos una evaluación. Éramos Emilio Gamboa, Luis Donaldo y yo, no fallábamos, 6 de la tarde todos los domingos en su casa en México”, dijo Beltrones en una entrevista realizada en el arranque de su campaña en el portal de noticias Proyecto Puente.

En dicha entrevista, Beltrones recordó que cuando asesinaron a Colosio él se encargó de avisarle a la familia Colosio la noticia del magnicidio, ya que como parte de su equipo de gobierno estatal trabajaba Luis Colosio Fernández, padre de Luis Donaldo, como secretario de Fomento Ganadero del Gobierno del Estado.

También mencionó que él también se encargó de cumplir la petición de Diana Laura Riojas, esposa de Luis Donaldo, de cuidar que no mataran a Mario Aburto cuando lo trasladaban en un avión a la Ciudad de México.

En redes sociales circuló también la imagen de la edición del periódico El Nacional, de noviembre de 1993, cuando el PRI nombró a Colosio Murrieta como precandidato a la Presidencia de la República.

Interpretando el mensaje escrito por Colosio sobre @MFBeltrones...



"A mi entrañable amigo y compañero Manlio Fabio", escribió el excandidato sobre el exgobernador de #Sonora en una edición del periódico El Nacional donde tomó la frase de campaña de Beltrones para arrancar su…

En la hoja se puede leer un autógrafo que el excandidato asesinado dedicó a Beltrones: “Para mi entrañable amigo y compañero Manlio Fabio. Colosio”.

También circularon fotografías de Beltrones y Colosio Murrieta sonrientes mientras el exgobernador manejaba un carro y una más de Beltrones con Colosio Riojas en la Cámara de Diputados.