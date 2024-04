AMLO arremete contra Afore Azteca: se niega a regresar pensiones no reclamadas porque las administra

CIUDAD DE MÉXOCO (apro).- Para exponer un caso del dinero no reclamado por trabajadores, que se quedan las afores, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió lo que Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, no ha devuelto al Seguro Social, pese a que se establece en la ley.

“Estamos notando que no quieren regresar al Seguro Social las pensiones no reclamadas y las están administrando ellos”, aseguró.

“Aun cuando, con todo respeto son muy mentirosos los del bloque conservador, y no van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las afores, como dicen los de Azteca (…) o nos robamos las afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas, pues nada de eso, al contrario”, declaró el mandatario al iniciar la conferencia en Palacio Nacional.

Enfatizó:

“Los que roban son otros, no están aquí, no somos nosotros. Para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”.

Para ejemplificar lo que afores no regresan al Seguro Social, en contra de lo que marca la ley, en el informe se expuso en un ejemplo que la afore Azteca tiene 7 mil 993 cuentas no reclamadas devueltas al IMSS, que representan 19 millones 734 mil 61 pesos contra mil 847 millones de pesos que desde 2020 debió devolver al IMSS y no lo ha hecho.

Después del informe, el presidente señaló:

“Ya saben por qué tanto escándalo. Es muy sencillo de explicar. ¿Por qué no pones Azteca? Para ir al grano. Todo el programa de noticias este señor San Martín está en Azteca, Alatorre, todo tiene que ver con esto porque al mismo tiempo ellos están tomando partido, pertenecen a una corporación vinculada a Azteca, a una empresa”.

Por esa razón acusó que grupos de empresas mantienen medios de comunicación para usarlos contra quien atentes contra sus intereses.

“Esta es la mejor manera de explicar, por eso no se debe de mezclar el derecho a ser dueños, administrar, derecho de propiedad de una empresa con lo que tiene que ver con la comunicación, información al pueblo.

Puede ser legal que una empresa que se dedica a las finanzas o a la construcción o es proveedor de medicamentos tenga al mismo tiempo una estación o varias estaciones de radio o televisoras, puede ser legal pero no es legal, no es ético, hay un conflicto de intereses”, subrayó el mandatario.

De nuevo se refirió a Azteca:

“No es para decir ‘Esta noche nos amenaza el presidente con expropiarnos, con quitarnos la concesión, no, eso no. Nos quiere silenciar, tienen una frasecita muy recurrente, ahora me voy a acordar, es así como no me voy a rendir, es más fresa, pero la usan, que se sienten perseguidos. No es expropiar, robar”.

Dijo que ante esa campaña no se censura y nunca se ha dado, pero ejerce su derecho de réplica.

“Es que cómo el presidente de México va a permitir quedarse callado cuando en un medio de comunicación exponen lo siguiente” y expuso gráficas de columnas o comentarios relacionados con “robar pensiones”.

También criticó la información en redes sociales en torno a que “el expresidente de la Conasar -porque el presidente está con nosotros, dijo- se expresó totalmente en contra de que el gobierno se apropie de los 40 mil millones de pesos que están en cuentas activas de ahorros”.