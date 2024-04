Menchaca vs Sosa Castelán, pugna por “las izquierdas” en Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- La designación de candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo dejó un rompimiento entre dos los principales grupos internos: el del gobernador Julio Menchaca Salazar y el de los hermanos Gerardo y Óscar Damián Sosa Castelán, quienes, a la par de controlar un sector en el morenismo local, rigen el Partido del Trabajo (PT), en el cual centraron sus postulaciones a la Senaduría, así como a las diputaciones locales y federales tras ser relegados.

Los integrantes de estas corrientes políticas han intercambiado acusaciones de imposición y posibles actos corruptos para definir candidaturas, de usurpar el nombre de la “cuarta transformación” y de financiar indebidamente campañas con recursos públicos, además de utilizar ilícitamente instituciones con fin político.

Los cuadros del gobernador acusan a los Sosa del uso ilegal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución que controlan desde hace cuatro décadas; en tanto que Óscar Damián, aspirante al Senado por el PT, y quien busca a través de amparos evitar una posible aprehensión por peculado, afirma que Menchaca emplea la Procuraduría General de Justicia de la entidad para amenazar con procesos, de los cuales se dicen inocentes, en contra de los contendientes del partido de la estrella.

La pugna entre Morena y el PT, a la que se suma la inconformidad de un sector de la militancia guinda que reclama que en las postulaciones fueron favorecidos clanes y personajes del priismo, lo cual ha generado un movimiento interno entre el propio partido oficial, fue minimizada por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, quien hizo un llamado a la “unidad” y anteponer el proyecto que encabeza.

Lo más importante es el proyecto. Hacer un llamado para ponerlo por encima de todo”, expuso la aspirante en conferencia de prensa en Pachuca, previo a una gira en territorio hidalguense que incluye los municipios de Actopan y Zempoala.

Aunque se negó a “entrar en más detalles” sobre la confrontación entre dos de los partidos que conforman la coalición que la postula, al ser cuestionada sobre acusaciones de Damián Sosa a Menchaca, Sheinbaum dijo respaldar al gobernador, además de asegurar que el caso no ha llegado a las dirigencias nacionales del PT y Morena.



“Es tan local que ni siquiera hablan del PRIAN, sino del PT con Morena. No conocía el problema”, afirmó.



Previamente, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México negó la necesidad de una operación cicatriz, por esta disputa entre grupos y las inconformidades en distritos y municipios por la selección de aspirantes, que incluyen señalamientos contra el senador César Cravioto, su operador en Hidalgo, y el dirigente local del morenismo, Marco Rico Mercado.

“El apoyo popular a nuestro proyecto es enorme. Todos los militantes, simpatizantes, que quisieron participar en una candidatura y no ganaron las encuestas, siempre hay espacios para ellos en el gobierno estatal y federal.



“Aquí hay unidad y hay algunos compañeros que a lo mejor no ganaron las encuestas y hay que hablar con ellos, pero no representa un riesgo”, insistió, al tiempo de remarcar que la inconformidad es de una minoría y la atribuyó a quienes “no ganaron las encuestas”.



“A lo mejor hay una persona u otra que no se sintió integrada y hay que hablar con ellos. La gran mayoría quiere la unidad”, reiteró.



Cuestionada por el medio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, SUMATV, sobre la importancia del PT, que encabeza la familia Sosa, para su coalición, Sheinbaum respondió: “Somos una coalición, a nivel federal vamos juntos. Por supuesto Morena representa el partido que tiene más apoyo del pueblo de México. En algunos estados, en la parte local, se tomó la decisión de ir separados. Estamos unidos, hay siempre diferencias y son parte sustancial de la democracia”.



Además del relego del Grupo Universidad, también conocido con el denominativo de La Sosa Nostra, de las candidaturas morenistas, fundadores del partido y exaspirantes acusaron al gobernador, a César Cravioto y Marco Moreno de imposición de perfiles que, afirmaron, no cuentas con experiencia política ni arraigo social. Entre estos citaron a Jorge Alberto Reyes Hernández, Eduardo Medécigo Rubio y Zorayda Robles, exintegrantes del gabinete estatal que buscan las alcaldías de Pachuca, Mineral de la Reforma y Apan. También, reprocharon a la cúpula nacional favorecer registros de personajes que antes combatieron a la izquierda desde el priismo, como Ricardo Crespo Arrollo, exdirigente estatal del tricolor, ahora candidato a diputado federal, y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, formado en el grupo político del exgobernador Miguel Osorio Chong, y que encabeza la fórmula al Senado.

En el PT, en tanto, fueron registrados dos exrectores de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola y Humberto Veras Godoy, el primero para la diputación local por el distrito de Pachuca y el segundo para la alcaldía capitalina. Ambos vivieron el congelamiento de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019 por presunto lavado de dinero, y acusaron que se debía a una persecución política.

El suplente de Pontigo es Gerardo Sosa Martínez, sobrino de Gerardo Sosa Castelán.

Otros de los miembros del Grupo Universidad en la contienda son Osiris Leines Medécigo, quien busca reelegirse en el Congreso, ahora como candidato a legislador por Mineral de la Reforma; Salvador Sosa Arroyo, hijo de Damián Sosa Castelán, por el distrito 11, de Tulancingo, así como Jorge Mayorga Olvera y Noemí Zitle Rivas, ambos exdiputados morenistas y ahora candidatos a las alcaldías de Acatlán y Tepeji del Río, respectivamente.

Damián Sosa reconoció realizar campaña al Senado amparado ante una posible detención. Una semana antes de renunciar como encargado del Despacho de la Procuraduría estatal para contender igualmente por una posición en la cámara alta por Querétaro, Santiago Nieto Castillo afirmó que los hermanos Gerardo y Óscar Damián eran indagados por un peculado de 132 millones de pesos, a través de la Autónoma de Hidalgo.

En las semanas previas, desde la Cámara de Diputados y arropado por la fracción petista, Damián, formado en el priismo por el que fue diputado local, posteriormente legislador por Acción Nacional y después dirigente local de Movimiento Ciudadano, le envió un mensaje a Menchaca, al tiempo de sugerir la fabricación de casos en contra:

“No le estamos pidiendo ni tampoco estamos comprando alguna concesión y mucho menos una candidatura. Lo único que pedimos es que nos den oportunidad de ganar como tenemos previsto”.

Óscar Damián también fue referido en el caso de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos que enfrenta su hermano Gerardo, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde febrero de 2022, tras una estadía previa de un año cinco meses en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1, el Altiplano. La mención es por ser el accionista principal de una empresa dispersora de dinero, Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo, que recibió transferencias de la firma de papel Contabilidad del Siglo XXI, la cual, a su vez, concentraba indebidamente capital de la UAEH, según la imputación de la Fiscalía General de la República (causa penal 263/2020).