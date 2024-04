“No tengo ningún problema con él”: Máynez ante aprobación de candidatura de Anaya al Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmara la candidatura al Senado de Ricardo Anaya, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, externó su aprobación y aseguró que no tiene “ningún problema” con el panista.

“Me parece bien, yo no tengo ningún problema con Anaya, él lo sabe, y me da gusto que hayan deliberado, que el tribunal esté sesionando, que haya rectificado la decisión que tomó el INE, que luego esas son las que no salen porque salió mucho el tema del Senado”, expresó.

Entrevistado previo a su participación en la en la Convención Bancaria, celebrada en Acapulco, Guerrero, el candidato emecista recordó que el INE canceló las fórmulas al Senado de la República por Movimiento Ciudadano (MC) para Jalisco y Campeche, de Alberto Esquer Gutiérrez y Eliseo Fernández Montufar, respectivamente, por no cumplir el principio de paridad de género.

“Nos quitaron a candidatos competitivos en Jalisco y en Campeche, 15 días, y cuando el tribunal nos da la razón no hay ni siquiera un ‘usted disculpe’, pero yo no tengo ningún problema, ningún comentario sobre Ricardo”, indicó.