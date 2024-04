Ricardo Salinas Pliego reta a López Obrador a una entrevista "crítica y sin medias tintas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).. “Le digo a mi amigo que yo sí acepto el reto y quiero entrevistarlo personalmente para platicar de forma franca y honesta, más bien crítica y sin medias tintas”, retó el empresario Ricardo Salinas Pliego al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que este dijera que su amigo no ha entrevistado a alguien antes.

Durante la mañanera del primero de abril el presidente señaló que intelectuales, medios y gente de las altas esferas se encuentran en decadencia y recurren al amarillismo, al haber “perdido la imaginación, el talento, porque se entregaron a la mentira. Y los afectó, los azotó muy fuerte el que ya no tengan acceso al dinero”, declaró.

“El director de El Universal se llama Juan Francisco, buena persona, pero ese no ha entrevistado a nadie, nunca, o a lo mejor estoy equivocado, pero es el dueño, ¿no?, de El Universal; como tampoco el dueño de Azteca ha entrevistado a alguien, o el dueño de Televisa, o el dueño donde está Ciro, ¿cómo se llama?, Imagen, Olegario Vázquez Raña, o sea, no”, apuntó durante la conferencia.

Ante las declaraciones del mandatario, Salinas Pliego respondió por medio de una publicación en X, a través de la cual aceptó “el reto” de realizarle una entrevista el jefe del Ejecutivo.

“Estoy seguro que como buen demócrata vas a aceptar y tendremos un intercambio de ideas, útil y sano para que lo vean todos los mexicanos, una conversación democrática y libre. ¿Cómo ves? ¿O ahora me vas a salir a mí con lo de la investidura y te vas a hacer para atrás?”

El dueño de Grupo Salinas continuó con su perorata en la red social, donde se quejó de que su “amigo” pusiera una foto suya, acusándolo de callar “como momias”. Salinas Pliego negó que esto haya sido así: “Yo jamás he callado o cedido ante el abuso del poder y ejemplos sobran: no me callé cuando asesinaron a Paco Stanley, tampoco frente a las extorsiones del SAT”.

Hoy, @lopezobrador_ volvió a referirse a mí (como ya es costumbre) diciendo que yo nunca he entrevistado a alguien. En respuesta, le digo a mi amigo que YO SÍ acepto el reto y quiero entrevistarlo personalmente para platicar de forma franca y honesta, más bien crítica y sin… pic.twitter.com/48BVGG3q6C — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 2, 2024

En un segundo mensaje, Salinas Pliego señaló que durante su conferencia de prensa el presidente exhibió una fotografía vieja para luego aseverar que en el pasado fue de los que “callaron como momias”, a lo que reviró: “eso es absolutamente falso y nadie mejor que él lo sabe”.