Suplente de diputado de Morena acusa robo de dinero en arranque de campaña de Alejandro Armenta

PUEBLA (apro).-Juan Manuel Vega Suck, candidato suplente a diputado federal por Morena en el distrito de Izúcar de Matamoros, hizo público su enojo contra Eduardo Castillo, titular de la candidatura, a quien acusó de “chingarse” el dinero para camiones que trasladarían gente al arranque de campaña de Alejandro Armenta, acto en el que estuvo la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Esta exhibición en redes sociales causó una crisis en el equipo del candidato a gobernador de Sigamos Haciendo Historia, pues Vega Suck, quien es hijo de Manuel Vega Rayet, ex priísta y coordinador de Sectores del Comité de Campaña de Armenta Mier, también hizo público que fue obligado a “bajar” los mensajes de su cuenta X.

No obstante, las capturas de los tuits fueron rescatados por la periodista Elvia Cruz, directora del portal digital MTP Noticias, antes de que desaparecieran de la red social.

En el primero, el candidato suplente por el distrito14 hace un reclamo público al diputado local con licencia, Eduardo Castillo López, quien es su compañero de fórmula, porque “se chingó el cambio” de los camiones que iban a ir por gente a Piaxtla, Chinantla, Totoltepec y Axutla para acudir al acto estelar del inicio de la campaña de Armenta Mier que se realizó este domingo en su natal Izúcar de Matamoros.

En el mismo tuit, emitido el sábado 30, el suplente publica capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con Castillo en los que da detalles de la operación para “movilizar” a la gente, incluso del pago de los “lonches”.

“Te comprometiste a poner todos los camiones para movilizar a la gente y no lo hiciste”, le objeta Vega Suck a Castillo, “…nosotros tuvimos que poner los 4 camiones de más con lonches y todo y me dijeron además que te dieron el dinero, más los que yo puse de buena fe para ayudarte y no cargarte la mano. No cuento contigo, puro choro”.

El diputado con licencia y candidato a diputado federal trata de explicar por su parte que el recurso para los camiones fue ajustado. “…ni un peso más ni un peso menos como otros equipos que meten más, nada se ha tomado para nadie, al contrario, yo pagué lonches de mi bolsa…”.

Luego, Vega Suck emitió otro tuit en el que agravó la crisis en la víspera del arranque de la campaña local y la segunda visita de Sheinbaum a Puebla, pues dio a entender que recibió órdenes de José Luis García Parra, alias “el Choco”, uno de los más cercanos colaboradores de Armenta, para que bajara sus mensajes, pues lo etiquetó con el hashtag “el Audi del Bienestar”.

Cabe recordar que García Parra, quien está en la tercera posición de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales, causó escándalo el año pasado, cuando siendo el coordinador de asesores del senador Armenta, se dio a conocer que poseía un carro Audi R8, con valor de más de 3 millones de pesos.

Este desaguisado, fue interpretado además por algunos analistas políticos poblanos como parte de las confrontaciones que pueden surgir durante la campaña al interior de la coalición Sigamos Haciendo Historia que se conformó por grupos de distintos orígenes y jefes políticos.

En este caso, la posición de Vega Suck, fue a través del PVEM y se relaciona con su padre, uno de los coordinadores de “primera línea” del comité de campaña de Armenta, quien hizo toda su carrera política en el PRI, al ser alcalde de Izúcar de Matamoros y diputado local por ese partido, además de delegado en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En tanto que Castillo es considerado un candidato del gobernador sustituto, Salomón Céspedes Peregrina, pues fueron compañeros de bancada en el Congreso local.

Otras divisiones fueron notorias en el primer día de proselitismo, como es el caso de Tehuacán, donde la candidata a diputada federal por Sigamos Haciendo Historia, Rosario Orozco Caballero –viuda de Miguel Barbosa Huerta- prefirió dar su apoyo en el arranque de campaña a Pedro Tepole Hernández, actual alcalde, quien busca reelegirse postulado por el Verde Ecologista.

En tanto que Morena lleva como candidato a Alejandro Barroso Chávez, quien es considerado una posición del candidato al senado de SHH, Ignacio Mier Velazco, mismo que mantuvo una confrontación con el fallecido Barbosa Huerta y en la contienda interna con el propio Armenta.

Y este lunes, ocurrió algo similar, pues en su segundo día de campaña el candidato a gobernador acudió a Tehuacán y estuvo acompañado de Tepole, aunque dijo que igual respaldará a Barroso la próxima semana.

Pese a esto, Sheinbaum descartó que haya división al interior de la coalición SHH en Puebla al ser interrogada sobre esto en su visita del domingo a Izúcar de Matamoros.

“No son divisiones, digamos que son algunos reclamos que compañeros pueden hacer. Además, nuestro movimiento es plural, abierto, pero aquí hubo encuestas y hubo mucho trabajo de diálogo, entonces estamos contentos de cómo quedaron las candidaturas y todos los demás compañeros van a ser incorporados siempre”, declaró.