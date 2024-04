Retiran y rompen imágenes de desaparecidos en Piedras Negras; colectivos acusan a autoridades

PIEDRAS NEGRAS, Coah. (proceso.com.mx).- Integrantes del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas de Piedras Negras denunciaron que autoridades de ese municipio retiraron las fichas colocadas en diversos puntos de la ciudad y que formó parte de la Jornada Nacional de Búsqueda.

José Humberto Morales Ramírez, quien ha emprendido tareas diversas para dar con el paradero de su padre del mismo nombre, dio a conocer que a través de un mensaje ciudadano fueron alertados que las imágenes de personas desaparecidas, entre ellas varios menores de edad, fueron retiradas y rotas.

Que nos diga el municipio si estos postes son de ellos y aun eso creemos que era una buen espacio para visibilizar y pusimos fichas de búsqueda donde iban niños y niñas, mamás, papás, abuelitos, abuelitas, hermanas y hermanos, donde cada familiar salió a pegarlas”, dijo.

Morales Ramírez recordó que no es la primera ocasión que las autoridades municipales tratan de invisibilizar los casos de personas desaparecidas en el lugar, porque anteriormente los elementos de policía municipal pretendieron desalojarlos de un lugar público donde bordaban los nombres de sus familiares desaparecidos.

El buscador responsabilizó a la presidenta municipal Norma Treviño y a su hijo Franco González Treviño de llevar a cabo estas acciones o girar instrucciones para evitar que la población conozca la problemática que no se detiene en la frontera norte de Coahuila.

Foto: Camelia Muñoz

HAY QUE SACUDIR A LA SOCIEDAD

En tanto, en la ciudad de Torreón, Yolanda Morán del colectivo Búscame, explicó que el tema de las desapariciones y de la crisis forense es algo que debe estremecer a la sociedad.

“Nos hace falta el apoyo de la sociedad civil. Esto que estamos haciendo ahorita, es con nuestros recursos, sin ayuda de organizaciones civiles ni de las autoridades. Nos preparamos con esta Jornada Nacional de Búsqueda para representar la unidad ante las autoridades y decirles que tenemos fuerza; que somos miles de familias y no 12 mil como él está determinando (el gobierno federal). Somos más de 100 mil y no 12 mil como oficialmente fue lo que dejó la Comisionada Nacional anterior, Carla (Osuna)”, expresó.

Varias de las familias se apostaron en la Plaza Mayor de Torreón donde bordaron una lona que se mostrará en la marcha del próximo 10 de mayo en la Ciudad de México.

Foto: Camelia Muñoz

REUNIÓN CON XÓCHITL GÁLVEZ

Morán es una de las buscadoras que estuvo presente en la reunión con Xóchitl Gálvez el pasado mes de marzo y dijo que fue invitada a título personal, como ocurrió con otras madres de desaparecidos en Tamaulipas y Veracruz y la candidata por la alianza Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN- PRD), quien les dijo que el tema será uno de los prioritarios a atender, si gana la presidencia de la república.

“Yo no fui a decirle que le ofrezco mi voto. No; somos a partidistas, todas en lo personal que voten por quien quieran. Nosotros como colectivos, como movimientos de desaparecidos, somos apartidistas. Ella dijo: ‘cuenten conmigo; no va a ser una promesa de campaña como lo que hizo (Andrés Manuel) López Obrador, porque va a ser prioridad este tema y se está haciendo un proyecto sobre qué es donde nos fallaron”, explicó.

La buscadora y madre de Dan Jeremeel, desaparecido por militares en la ciudad de Torreón en el año 2008, dijo que AMLO no las ha querido atender y la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, no las ha tratado de localizar.

“Buscamos acercamiento y Xóchitl es la única que se acercó y nos localizó a esas seis personas para que nosotros fuéramos multiplicadoras con nuestras familias de los colectivos, y llevarle el mensaje de lo que ella nos dijo, pero nosotros no nos comprometimos a nada. Escuchamos nada más”, afirmó.