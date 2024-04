"Fue un montaje" acusa AMLO sobre encapuchados que retuvieron a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Es muy probable que sea propaganda” y un montaje opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el grupo de personas encapuchadas que detuvo el convoy de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Chispas.

Aunque se va a investigar consideró: “No creo que sea algo grave”, sino tiene el propósito que él mismo hable del tema, por lo que, dijo, es amarillismo y propaganda, porque antes a la oposición no le funcionó la campaña de “narcopresidente”, aunque, afirmó, gastaron 5 millones de dólares en la campaña en México.

“Sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia eso lo puedo decir, grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos que es muy probable que sea propaganda porque el que va a hacer un planteamiento no va encapuchado ni está grabando”, señaló.

Para el mandatario federal este hecho “es propaganda, lo más probable es que sea propaganda. No hablé con ella (Claudia Sheinbaum) pero pues la conozco bastante bien y se que es, ya saben lo que pienso no soy objetivo en este caso porque la considero muy inteligente. Es una mujer con carácter, con aplomo”.

Expuso que si se habla de asuntos relacionados con la realidad en el país es porque la oposición los zopilotea, además de que todo lo vincula con la cuestión electoral.

“Me refiero a los conservadores, me refiero a los que quieren regresar por sus fueros nada más que eso ya no se permite en México. Todo indica que no va a regresar el bandidaje oficial. Se van a tener que ir a robar más lejos, a otra parte”.

Al mencionarle si pudiera ser un “montaje”, el presidente también lo consideró:

“Sí, es muy probable que sea un montaje porque si alguien tiene una denuncia para que se va a encapuchar. Si es pacifico todo los que andamos por los caminos de México nos paran, la gente, y nos entregan sus escritos incluso se quejan pero sin taparse la cara y hay reclamos de la gente cuando es atendida, pero ya cuando se tapan la cara y aparece”.

También consideró que en la oposición están desesperados, “no sé qué les está pasando, no sé qué es lo que están viendo, están muy nerviosos”.

El mandatario provechó para hablar de lo que opina de la candidata presidencial de su partido; casi enseguida dijo que también estaría defendiendo a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, si le hubiera ocurrido a ella.

“Afortunadamente, repito, Claudia es una mujer con principios, con ideales, honesta y con carácter. Tiene las tres c que se necesitan para estos menesteres: cabeza, corazón y carácter… No tiene nada que ver con la cuestion electoral, si le pasara algo a la señora -no la puedo mencionar porque nos sancionaron, de esas cosas absurdas que no puedes mencionar aquí- Si le pasara algo así estaría defendiéndola y hablando igual”.

Al final dijo que desea que todo transcurra con calma y normalidad.

Aunque se le aclaró que en ese mismo convoy también venía prensa, el presidente insistió en cuestionar por qué únicamente se ve el micrófono de Latinus.

“Loret de Mola está en contra de nosotros, según Pedro Ferriz está financiado por Roberto Madrazo, que también está en contra de nosotros y uno de los últimos montajes que hizo Loret de Mola fue entrevistar también a un encapuchado dirigente de un grupo de la delincuencia en Guerrero, lo entrevistó”.

Enseguida cuestionó: “Quién le facilitó la llegada de este dirigente de este grupo, quién lo hizo, ah pero pra hablar mal de mí en el contexto, en el marco de la campaña de presidente amlo narco traficante, narcopresidente. Es muy extraño lo que sucedió allá por Motozintla, Chiapas”.

Aunque también reconoció que en efecto hay grupos criminarles que se están enfrentando en esa región, “pero esto sí es algo muy especial. Hay que verlo, me dicen que el Reforma público que estaban armados los de la comitiva de Claudia quienes la acompañan. Me informaron que no estaban armados”.

Y después de nuevo se lanzó contra el medio. “Yo no le tengo confianza a Latinus y son capaces de eso y de más. Son expertos en montajes y no tienen escrúpulos morales de ninguna índole y son muy corruptos para que no quede duda”.