AMLO acusa que el retén por el que pasó Sheinbaum en Chiapas es un montaje de Latinus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el retén por el que pasó Claudia Sheinbaum en Chiapas es un montaje de Latinus, ahora dijo, que se apoya organizaciones de la sociedad civil y cuestionó por qué no están al tanto de lo que ocurre en Guanajuato.

Señaló que el argumento sería que se trata de libertad de expresión y no dan a conocer sus fuentes. En torno a las organizaciones de la sociedad civil desde este lunes el mandatario se lanzó contra el Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro Juárez” y este martes insistió.

“Pero cuando estaba la campaña de que yo era narcotraficante que todavía sigue, pero en su momento que me echaron montón”, dijo en cuanto a los medios.

Al preguntarle sobre las personas asesinadas en Celaya, Guanajuato, el presidente primero lamentó los hechos y afirmó que hay un problema grave de inseguridad en ese estado “desde hace tiempo y eso nos afecta. Ojalá tomen una decisión para hacer algo”.

Enseguida lo relacionó con quienes acusa de generar montajes en su contra. “Que vaya Latinus ahí y que vayan los de derechos humanos”.

De los 85 homicidios dolosos de este lunes, 15 se registraron en Guanajuato.

“Pero ni Ciro ni López Dóriga, ni en ‘Esta noche en hechos’, nada, menos Latinus, es que es muy claro cuando estaba la violencia en alto pero además la represión, en 2011 con Calderón: masacres, y era de mátalos en caliente, los dueños de los medios de manipulación y los periodistas estrellas, los más famosos hicieron un pacto de silencio con Calderón, ahora no. No estamos pidiendo tampoco eso, queremos que la vida pubica se haga cada vez más pública y la verdad se abra paso y llegue hasta el último rincón del país”.

Después el mandatario federal dijo que desde hace algún tiempo la organización Fray Bartolomé de las Casas, aunque han hecho “muy buen trabajo”, ahora que él está en el gobierno, “se fueron derechizando. Es lo que paso con el Pro (DH)”.

A estas organizaciones las acusó de que “últimamente se fueron del lado de los conservadores o de quienes no coinciden con nosotros porque mientras ellos llamaban a no votar y consciente o inconscientemente le hacían el juego a los partidos de la oligarquía que eran los que arrasaban en Chiapas, a nosotros no nos querían. Entonces se quedaron en el almanaque con el discurso de que todos somos iguales”.

Al “Frayba” también lo acusó de emitir comunicados en los que hablan de varias personas asesinadas “y no fue cierto ¿Por qué esa actitud?”.

Después el mandatario federal matizó el reclamo en torno a ayudar en montajes: “Aprovechan estas circunstancias y hay distintos grupos, no estoy culpándolos a ellos. Nada más que se actúen de manera responsable, que se diga la verdad, que sigan el ejemplo del papa Francisco, eso es todo. Hay quienes no están a favor de los pobres”.

El presidente también agradeció “a todos ellos que no pasan de montajes, se portan muy bien y tienen todo el derecho de expresarse, manifestarse, vivimos en un país libre”.

Acerca de la seguridad a las candidatas y candidatos dijo que si solicitan más protección se les apoyará.