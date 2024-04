AMLO aplaude a diputados de Morena por aprobar Fondo de Pensiones: "fue muy bueno"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los legisladores que aprobaron la creación del Fondo de pensiones para el bienestar y afirmó que el Poder Judicial no tendría ningún fundamento para declararla inconstitucional, salvo la “fobia” que tienen a su administración.

Este mismo lunes la oposición adelantó que acudirá a la Corte para echar abajo estas modificaciones en favor de los trabajadores.

Enfatizó que la oposición acudirá a ese poder para revertir estos cambios como lo hicieron con la reforma eléctrica para favorecer a empresas extranjeras.

“Van a acudir a la Corte, pero vamos a ver qué actitudes asumen las ministras y los ministros. De todas maneras nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo y no quiero irme y que digan por qué no resolvió esto. Va a depender del Poder Judicial. No hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley, solo la fobia de algunos ministros en contra de lo que nosotros representamos”.