“Los jueces del mundo”: AMLO truena contra el informe de EU sobre derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Están anquilosados en el manejo de su política exterior, con todo respeto”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, por el que también dijo que se sitúan como los jueces del mundo y deberían responder por lo que sucede en su país.

“No están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado de EU sacó una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo”, dijo.

El presidente endureció el señalamiento al referirse a las críticas que hace EU por sus declaraciones contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y cuestionó por qué no toman en cuenta la campaña en su contra cuando lo llamaron “narcopresidente” en las redes sociales y que las organizaciones sociales tampoco protestaron.

“Esa es la doctrina de la derecha, la hipocresía (…) Está bien el debate, quiénes son ellos, quién votó en la ONU para que el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos sea el juez en el mundo y califique quién se porta bien, quién se porta mal. Es interesante porque es ir aclarando todo esto para cambiar”.

Pidió que así como México les ofrece respeto, Estados Unidos también debe darlo. “Nosotros somos respetuosos con ellos, ellos debería ser respetuosos con nosotros”.

También lanzó cuestionamientos de hechos que se dan en ese país y de los que no hablan en el informe.

“Nosotros no les decimos ‘¿Por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados?’ y ‘¿Por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra?’” Y siguió con el tema: “¿Por qué no atiendes a los jóvenes que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde”.

Dijo que si en el país vecino emiten ese tipo de informes es porque “se quedaron con la manía de hace 200 años desde la doctrina Monroe, ojalá eso vaya cambiando porque no les ayuda”.

Después consideró que mucha de la información con la que Estados Unidos califica viene de organizaciones en México que están en contra de su gobierno.

“Ahora esta información del Departamento de Estado en contra de nosotros mucha es generada por esas organizaciones”, dijo y de nuevo acusó a Emilio Álvarez Icaza de estar detrás.

“Me da hasta risa porque se quejan dicen –primero es falso, nosotros no hacemos eso, nosotros actuamos con escrúpulos morales y nos importa mucho la honestidad– pero dicen en el comunicado que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta de la Suprema Corte, de la señora Piña, la licenciada y dicen 20 mil mensajes” y comparó estas menciones con las del hashtag #NarcopresidenteAmlo, que él mismo ha dicho que son bots.

“Bueno, si se trata de eso, primero, nosotros no tenemos nada que ver, una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información, mentira”.

Y se quejó de por qué las organizaciones en México no se han pronunciado por la campaña de 200 millones de mensajes en contra suya.