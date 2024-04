“Te hiciste chiquito cuando tu víctima te enfrentó”: Lilly Téllez estalla contra Javier Corral (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Te hiciste chiquito cuando tu víctima te enfrentó, eres un tipejo minúsculo”, publicó la senadora Lilly Téllez en referencia a Javier Corral, quien este martes fue increpado por Cristopher James Barousse, exlíder juvenil priista.

La exmorenista aprovechó el incidente que vivió el exgobernador de Chihuahua en un foro anticorrupción, en Sonora, para arremeter contra el panista, a quien le recordó el asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua.

“Tu culpa y traición en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, NO SE OLVIDA”.

Según la senadora, a Corral lo persiguen sus “delitos, tus mentiras, tus abusos, tu corrupción”.

El miedo te carcome @Javier_Corral te persiguen tus delitos, tus mentiras, tus abusos, tu corrupción.



Te hiciste chiquito cuando tu víctima te enfrentó, eres un tipejo minúsculo.



Tu culpa y traición en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, NO SE OLVIDA. https://t.co/hRh660pwh4 — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 24, 2024

En otra publicación, en la que compartió un video donde Cristopher James Barousse encara y grita a Corral, Téllez llamó al exmandatario "corrupto y cobarde".

"Se quedó sentadito y calladito cuando una de sus víctimas lo acusó porque lo mandó tortutar y le gritó: ¡psicópata! Ni la voz le salía al ex gobernador, socio y cómplice de criminales".

¿Qué ocurrió en el foro?

Javier Corral, miembro del equipo de campaña de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, fue confrontado por el expriista Cristopher James Barousse, mientras el exgobernador de Chihuahua participaba en un foro anticorrupción en el estado de Sonora.

En pleno discurso de Corral, el exlíder de los jóvenes priistas caminó hacia el estrado donde se encontraba el expanista y lo increpó en voz alta:

“¡Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto!”.

A lo que Corral Jurado respondió: “por jueces corruptos”.

James criticó que el asesor de Sheinbaum hable sobre una estrategia contra la corrupción cuando en su mandato, en Chihuahua, no aplicó nada de esos conceptos.

“¡¿Sabes cuánto dinero recuperaste en materia penal!?”, gritó James Barousse al exgobernador, quien respondió: “como 280 millones”.

Enseguida, el expriista lo interrumpió: “Cero pesos, ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel, lo ganaste”.

Y siguió con su encare: “Yo no te tengo miedo. Y no voy a permitir que sigas mintiendo. Y no voy a permitir que sigas torturando. ¡Tú me torturaste..!”.

La interrupción del expriista fue cortada por gritos de los presentes: “¡Fuera, fuera!”.

En la red X, Corral Jurado dijo que James Barousse fue enviado por Manlio Fabio Beltrones, “quien como él, recibió dinero de la nómina secreta de César Duarte, e incluso usaba a su mamá para recogerlo del sótano de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.

En noviembre del 2020, la Fiscalía General de Chihuahua detuvo a Cristopher James Barousse, acusado de haber recibido 2 millones 600 mil pesos --en pagos mensuales de 100 mil pesos-- de recursos públicos para el pago de nómina de empleados estatales, desviados a través de la Secretaría de Hacienda.

Fue hasta este 2024 que James Barousse fue absuelto del delito de desvío de recursos que presuntamente habría recibido entre 2014 y 2016.

"Con el asesinato de Miroslava tienes"

Cristopher James Barousse no sólo increpó en vivo a Corral, sino también lo hizo por redes sociales. El expriista aseguró que nadie lo mandó y advirtió al expanista que en cada foro que participe lo irá a encarar.

"Te fui a decir las cosas de frente. Pero te da miedo que la gente escuche la verdad. Eres un Torturador, corrupto y mentiroso. Por eso estás buscando fuero para protegerte de las acusaciones y delitos que cometiste".

James Barousse también le echó en cara el asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017, en la ciudad de Chihuahua.