Edith desmiente acuerdo millonario con su agresor “Fofo” Márquez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Edith ‘N’, la mujer a la que golpeó brutalmente ‘Fofo’ Márquez negó haber aceptado el acuerdo millonario para otorgarle el perdón a su agresor, tal como circuló en redes durante el fin de semana.

El influencer Rodolfo “Fofo” Márquez busca salir del penal de Barrientos en el que se encuentra preso tras darle una brutal golpiza a Edith en estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México, por lo cual fue detenido el 4 de abril de este 2024.

La víctima de Rodolfo aclaró que es falso el rumor que indica que él le pagó 16 millones de pesos mexicanos como acuerdo reparatorio

"No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados", leyó Rubalcava el mensaje que Edith ‘N’ le mandó.

La mujer agregó que el influencer sí podría quedar en libertad si un juez determina que su delito es por lesiones y no por tentativa de feminicidio, lo que le resultaría frustrante por el daño que le dejó la golpiza que le propinó.

Hace semanas, Edith Márquez, ya había declarado que aunque el joven la conmovió en la audiencia, eso no significa que le otorgue el perdón.

“Él hizo referencia a que ha sido golpeado y que teme por la integridad de su vida dentro del penal y él a mí me conmovió”, dijo Edith en entrevista con “Kadri Paparazzi”.