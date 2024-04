EU violó soberanía de México con informe sobre derechos humanos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó qué que tiene que meterse Estados Unidos en las diferencias que tiene su administración con el Poder Judicial en México y afirmó que los comunicados en los que califican la actuación en materia de derechos humanos “están manejados por la derecha internacional apoyada en Estados Unidos”.

Al mismo tiempo cuestionó: “Qué tienen que meterse en los asuntos de diferencia que tenemos con el Poder Judicial, ¿quiénes son ellos pra intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos”.

Se refirió a lo que sucede en Estados Unidos: “Imagínense que les declaremos que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades y que ya la Estatua de la Libertad es como un símbolo vacío porque tienen a un candidato, como lo dije ayer, de juzgado en juzgado”.

Agregó: “Cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra para la muerte de inocentes en el mundo, pero nosotros no nos metemos en eso” y cuestionó por qué destinan tanto dinero a la guerra y no lo hacen con sus jóvenes que padecen por el consumo de drogas y mueren más de 100 mil jóvenes por la aducción al fentanilo.

“Pero así son y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos así ha sido históricamente y eso también, con todo respeto, indica que están estancados, anquilosados, en decadencia porque tienen que renovarse, nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica. Es conveniente la relación ya somos el principal socio comercial”, dijo.

El del país vecino, apuntó, es un gobierno muy pulverizado, ante lo cual dijo que la democracia es sinónimo de diversidad, pluralidad, “pero en Estados Unidos hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno” porque dijo que una cosa es lo que opina la Casa Blanca, otra cosa es lo que hace la CIA, la DEA, el Departamento de Estado, el de justicia, el Congreso y su el Poder Judicial.

Al afirmar que esos informes son para apoyar a la derecha internacional también expuso: “Ya sabemos, esos son los golpeadores, los halcones, vinculados con las mafias de los países relacionados con organizaciones no gubernamentales”, lo cual pasa en Colombia, Argentina, Ecuador o en España.

Reiteró que el gobierno de Estados Unidos tiene la manía de entrometerse en la política interna de otros países desde hace por lo menos dos siglos.

“No solo es opinar o dar cartas de buena conducta como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos, esa es la historia. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo, esa es la historia de los pueblos de America Latina, bueno, nuestra historia”.

Pese a dedicar mucho tiempo a exponer su postura sobre el informe que dio Antony Blinken, después dijo que no les preocupa porque su gobierno tiene relaciones con los que tienen una política de respeto y entre ellos incluyó al presidente Joe Biden.

Hizo una lista de lo que se permite y lo que no en la relación con Estados Unido.

“Establecer cooperación económica, integración económica, sí; fortalecer a América del Norte y toda América, sí; cooperación para combate al narco y ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemia de consumo en EU, que tanto dolor y muerte provoca, sí. Buscar soluciones de fondo al fenómeno migratorio, sí”.

Todo, dijo, debe hacerse con respeto a la soberanía. “Qué no se puede, qué no vamos a admitir, cómo pintamos la raya, eso es interesante irlo definiendo hacia adelante y hay condiciones porque el presidente Biden es respetuoso y vale más hablar así con mucha claridad. Pero por ejemplo el financiamiento a organizaciones como las de Claudio X. González no, cómo se va a financiar desde Estados Unidos a una organización para golpear a un gobierno legal legítimamente constituido”.