Legislador de Morena promueve el sacrificio de una gallina en el Senado (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En un video difundido por la periodista Leticia Robles de la Rosa se puede observar el sacrificio de una gallina por parte de un hombre que le corta el cuello y le quita el pescuezo mientras el animal se seguía moviendo.

??EXTRA EXTRA?? En el interior del @senadomexicano SACRIFICAN animales.



Qué excesos.



?? pic.twitter.com/6W0ef6D8Ou — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 24, 2024

El sacrificio se realizó este miércoles 24 como parte de “La Ofrenda por el Día de la Tierra (Tláloc), en la terraza del piso 2 del Senado de la República.

De acuerdo con Robles de la Rosa, fue el senador morenista Adolfo Gómez Hernández quien organizó este acto pese a que el mismo Senado le informó que no podía realizarlo por tratarse de maltrato animal.

Al respecto, el senador respondió “que no importaba, que él asumía toda la responsabilidad”, según informó la periodista.

???? Pues resulta que al senador morenista Adolfo Gómez Hernández le informaron puntualmente que en el @senadomexicano NO se puede realizar ritos que impliquen maltrato a animales, que incluso es un delito, pero él contestó que no importaba; que él asumía toda la responsabilidad. — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 24, 2024

“En el artículo segundo constitucional manifiesta nuestro libre derecho de que se tiene que respetar las prácticas de los pueblos originarios, nosotros nos respaldamos en el artículo segundo constitucional”, declaro Gómez Hernández.

Así se justifica el senador Adolfo Gómez Hernández, quien fomentó el sacrificio de una gallina en el interior del @senadomexicano



Que alguien le avise que un recinto público como lo es el Senado NO es una comunidad indígena. pic.twitter.com/BghIB3TpCR — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 24, 2024

Tras los acontecimientos, la Presidencia del Senado de la República emitió un comunicado en el que se deslindó del sacrificio del ave en la sede de esa Cámara.

?? La Presidencia del Senado de la República se deslinda de los hechos ocurridos hoy, en los que se realizó el sacrificio de un ave doméstica en el edificio sede de esta Cámara. pic.twitter.com/ni0G7V0Ykj — Senado de México (@senadomexicano) April 24, 2024

“Estos hechos fueron llevados a cabo bajo la estricta responsabilidad individual del senador Adolfo Gómez Hernández, quien justificó la acción bajo el amparo de usos y costumbres de un grupo o comunidad indígena de la que manifestó su autoadscripción”, se lee en la declaración.

“La presidencia de la Mesa Directiva había comunicado previamente al mencionado senador la negativa expresa de autorizar el ingreso de cualquier tipo de animal al edificio”, se informa en el documento.

De acuerdo con el Senado, “su Presidencia no respalda de ninguna manera los hechos acontecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes con el senador responsable”.

Monreal deslinda a la bancada de Morena del sacrificio del animal

El líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, también se pronunció en contra del sacrificio ante los medios de comunicación:

Aunque el sacrificio de una gallina puede enmarcarse en lo que Adolfo Gómez Gómez denomina usos y costumbres, los senadores de Morena no están de acuerdo y el ceremonial fue una decisión personal del senador, dice @RicardoMonrealA líder de los senadores morenistas. pic.twitter.com/fwQou82lMT — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 24, 2024

“En el grupo parlamentario de Morena no estuvimos de acuerdo, la mayoría y no fue un acuerdo, sino una decisión personal del senador. Yo no estoy de acuerdo en lo personal con el sacrificio de ningún animal (…) aun cuando se trate, como él alega, de usos y costumbres de sus pueblos originarios (…)”, declaró Monreal, y agregó que “la mayoría de Morena nos hemos deslindado”.

El Código Penal de la Ciudad de México establece, en su artículo 350 Bis., que “al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las penas señaladas”.

El artículo 350 Ter. del mismo código dice que “al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa (…) En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal”.