Se burlan de críticos de la 4T en un acto de Clara Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Clara Brugada Molina, candidata de Morena-PT-PVEM a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, celebró el Día Internacional del Libro con la presentación de un show en el que una actriz disfrazada de la diosa mexica Coyolxauhqui y el escritor Jairo Calixto se burlaron de las obras escritas por críticos de la llamada Cuarta Transformación.

En la explanada del Monumento a la Revolución, con un escenario que decía “La cultura construye utopías” y entre risas, la morenista presenció el sketch en el que la actriz, con voz de personaje de barrio, le preguntaba al escritor:

–¿Y esos libros cómo llegaron a ti manito? O te los regaló alguien que te odiaba mucho, ¿verdad?

–Hay gente malvada que me quiere hacer daño y me manda esta clase de libros… me llegan y digo ‘los voy a regalar, pero no quiero hacerle más daño a nadie’… Los guardo, tengo en mi casa una bodega tamaño caguama, o los voy a quemar”.

En el acto, Jairo Calixto mencionó a varios autores, entre ellos Gil Gamés, Francisco Martín Moreno, Mario Amparo Casar, José Ramón Cossío Díaz, Carlos Elizondo, Federico Reyes Heroles y Macario Schettino.

Y agregó: “¡qué maravilla! Este si lo voy a rifar, son siete años sin orgasmo, ya ustedes saben. Hay gente que ni tiene, entonces ni va a sentir la diferencia”.

Luego, los actores dejaron de lado a los libros y dieron pie para que la candidata Clara Brugada y la exfiscal Ernestina Godoy reiteraran sus acusaciones contra su contrincante Santiago Taboada por su presunta relación con el “cártel inmobiliario”.

Tras animar a los asistentes, en su mayoría adultos mayores, a corear porras a la 4T, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Brugada, vino la parte seria del evento, con las participaciones del filósofo y poeta Óscar de la Borbolla, el promotor cultural Andrés Ruiz y la directora de la Brigada para Leer en Libertad, Paloma Saiz.

5 de mayo, “gran momento de lectura”

Tras los discursos, la exalcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, habló de hacer de la CDMX “la ciudad más cultural” del país. Entonces, lanzó algunas propuestas:

Fomentar la lectura desde la primaria y secundaria

Que las escuelas tengan bibliotecas “repletas de libros”

Regalar “paquetes de libros” a los niños para que los compartan con su familia

Rescatar las bibliotecas “que están abandonadas”.

Continuar las ferias de libro y la Feria Internacional del Libro (FIL)

Sacar los libros a la calle para que la gente lea en el transporte público

Por último, Clara Brugada convocó a que el próximo 5 de mayo se haga “un gran momento de lectura entre todos, como un acto de rebeldía”. Sin embargo, no especificó en dónde.