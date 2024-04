AMLO analiza cambiar gira del adiós por evento masivo en el Zócalo capitalino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que haría la gira del adiós en agradecimiento a quienes lo apoyaron, ahora indica que analizará si se lleva a cabo, para respetar a la nueva presidencia electa; después de la última conferencia el 30 de septiembre, dijo que se preparará para planchar la banda presidencial y entregarla.

“Lo estoy pensando, a lo mejor no. Ya para entonces va a haber autoridad electa y ya va a corresponder a la nueva autoridad hacerse cargo y ser muy respetuosos de la autoridad electa y preparar la entrega, la transición”, indicó.

Para entonces el mandatario federal estará preparando las actas recepción de todos los ámbitos.

Recordó que hace unos días anunció dicha gira por todas las regiones del país, una vez que pasara la elección del 2 de junio, para evitar que se tome como una falta de intervención, como gobierno, en el proceso electoral.

“Pensé en antes de irme por lo menos ir a la capital de cada estado 32 actos, pero también ya nos hemos visto mucho y estoy analizando si nada más hacemos el informe del 1 de septiembre, que es el último para informar todo lo que se hizo, en el zócalo, que sería la última vez en el zócalo, que he estado tantas veces”.

El mandatario federal expuso que la segunda y última fecha en que estará en el zócalo es el 15 de septiembre, para la ceremonia del grito de Independencia.

“No es discurso es nada más los vivas, pero pues es la fiesta cívica más importante del país y esta va a ser mucho muy especial”, dijo.

Agregó que esos podrían ser los únicos dos días en que “se encuentre” con la ciudadanía.

“Serían esos dos y luego también nos vamos a seguir encontrando. También hay que darle su lugar a las mañaneras, vamos a estar aquí todos los días de lunes a viernes hasta el último día (lunes) porque yo termino el 30 (de septiembre)”.

Detalló que todavía ese lunes 30 estará en la conferencia matutina “y me voy a preparar para planchar la banda para entregarla. En la noche, formalmente hasta las 12 de la noche yo termino”.

La ceremonia del 1 de octubre “ya es la formalidad de la entrega de la banda, pero mi mandato concluye a las 12 de la noche”.

Con la ciudadanía que lo apoyó en los años en que buscó la presidencia, planeará “comunicarnos con todos antes, después ya no nos vamos a ver porque yo me jubilo y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, voy a procurar que no me tomen fotografías y ya nada de política, voy a dedicarme a hacer trabajo de investigación.

Reiteró que quiere hacer un trabajo sobre las sociedades prehispánicas en México que le llevará entre tres y cinco años.