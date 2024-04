AMLO eleva crítica a informe de derechos humanos de EU: "Ya quítenlo, es obsoleto"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador endureció la crítica al Departamento de Estado de Estados Unidos por el informe anual sobre derechos humanos, dijo que se apoya en información basura y les pidió “ya quítenlo porque eso es obsoleto”.

“Es muy lamentable que el Departamento de Estado se apoye en pura información basura de nuestros adversarios y que mientan. La única cosa es pedirle al Departamento de Estado que revise sus recomendaciones proque violan la soberanía. Ellos no son nadie para estar extendiendo cartas de buena conducta a países y pueblos independiente y soberanos”.

Enseguida se basó en la justificación que considera dan en Estados Unidos: “Dicen es que lo hacemos desde 1977, pues ya quítenlo porque eso es obsoleto y luego dicen es que lo hacemos para informar al senado quién se porta bien, quién se porta mal para que al que se porta bien le demos ayuda” y se quejó de que destinen más dinero a cuestiones militares y bélicas que a atender las causas para atender el fenómeno migratorio.

“Ah pero se trata de mandar dinero a Gaza o a Ucrania, ahí sí se ponen de acuerdo en el congreso y miles de millones de dólares”, criticó.

Insistió en que en esa dependencia del gobierno estadounidense mienten porque hablan de 20 mil mensajes impulsados por sus declaraciones desde la conferencia presidencial en contra de la ministra presidenta Norma Piña “y no presentan ninguna prueba y estamos hablando del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Es de risa, es hasta más burdo que lo que dice Claudio X. González o Loret de Mola, que son hombres de Estado, diplomáticos” en comparación con los señalamientos del Departamento de Estado.

Al juzgar que desde Estados Unidos se emiten la opinión de que en México el panorama en derechos humanos es gris, expuso la imagen de la represión que sufrieron estudiantes de una universidad en el país vecino por manifestaciones pro Palestina, lo cual consideró un asunto gravísimo.

En general expuso: “Yo lo lamento mucho porque desearía con toda mi alma que cambiaran esa política exterior porque no le hace bien a los pueblos pero tampoco a ellos les ayuda. Es una política caduca, añeja, anacrónica que tiene más de 200 años”, al mismo tiempo dijo que “ya no hay que seguir polemizando sobre ese asunto”.

Insistió en diferenciar que quienes “vienen a tratarnos temas sobre migración, con el propósito de ayudar a pueblos, son muy respetuosos, el presidente Biden es muy respetuoso y antes también lo fue el presidente Trump. Pero siempre hay un grupo que siempre son muy ventajosos, dirían en mi pueblo”.

Al exponer el video dijo que no es con ánimo de polemizar sino solo porque se fijan mucho lo que hacen en otros países. “Vean ayer ellos que son los jueves para calificar sobre derechos humanos. Cómo van a estar ellos como jueces mundiales sobre defensa de derechos humanos si son los que venden más armas en el mundo. ¿Y son de juguete? No, son armas de destrucción que llevan a la pérdida de vidas humana de gente inocente. Se necesita ser caradura después de coincidir en esa política todavía querer actuar como jueces en materia de derechos humanos”, también llamó a que no haya hipocresía ni el doble rasero.