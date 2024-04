Pese a pleito con Salinas Pliego, AMLO niega que se le pueda revocar la concesión de TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para el presidente Andrés Manuel López Obrador no es divertido sino interesante que a Ricardo Salinas Pliego le gustan los yates “a mí me daría pena, vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza”; aunque por las diferencias negó que se pueda revocar la concesión de TV Azteca.

“No, no, no, nada, somos libres y él puede seguir ejerciendo a plenitud su libertad, nosotros no somos autoritarios ni somos represores. También en eso somos distintos a los conservadores y nos da mucho gusto. El conservador por lo general es muy autoritario, es facho, es de los que quieren resolverlo todo con la fuerza y albergan muchos rencores, odio”, dijo.

El mandatario también expuso un video en el que el empresario afirma que en su medio hay línea como en otros y quien no comprarte los principios de la empresa está fuera; el presidente opinó: “Hay que reconocer que tienen bastante capacidad de convencer, de persuadir”.

Afirmó que a él lo hace feliz leer un libro, comiendo frijoles, chicharrón, tlacoyo, “bañándome en una cascada. Soy feliz recorriendo los pueblos, abrazando a la gente, me da muchísima felicidad, se me quita hasta el cansancio. Eso no me lo da ni todo el oro del mundo que sea presidente. Que pueda decir que el tiempo que fui presidente reduje la pobreza de millones de mexicanos. ¿Qué hay más importante que eso?, ya me puedo morir tranquilo como un luchador social”.

“Hay empresarios muy importantes para la vida pública de este país, qué podríamos hacer sin los empresarios: si no hay inversión, si no se generan empleos, si además tiene una dimensión social cívica que los hay, que tratan bien a sus trabajadores, que no los humilla, que no es prepotente, que es austero, humano, por eso vivimos en una sociedad bastante fraterna en México, en general”.

Añadió que “hay que practicar en la vida el amor al prójimo y entender que la felicidad no es acumular bienes materiales”.

Hay polarización, afirmó, pero en sectores de más arriba, en “ciertos sectores de clase media, aspiracionistas, aspirantes a fifis esos que quieren tener los yates y los carros últimos modelos, los Ferrari y las mansiones y los deptos en Miami, en Nueva York, esos que tiran aceite y se creen mucho. Ahí es donde está un poco más este fanatismo conservador. No es para pelearnos, nada más para aclarar”.

Dijo que no dice mentiras y reprodujo el video con las declaraciones de Salinas Pliego.

El presidente López Obrador expuso el contexto de las diferencias que tiene con Salinas Pliego, temas que fueron investigaciones de Proceso y planteados al mandatario en la conferencia en Palacio Nacional.

La situación fiscal del empresario de Grupo Salinas y los recursos que ha manejado para no pagar impuestos por más de 40 mil millones de pesos; también, tema por en qué llamó a que se apresure esta resolución.

En otra portada de Proceso, el manejo del campo de golf Tangolunda en Huatulco; y también expuso la última polémica relacionada con la afore Azteca y la reforma para que el dinero que “jinetean” estas entidades, pasen al gobierno para la creación del fondo de pensiones para el bienestar.

Recordó también las diferencias de opinión en torno a los libros de texto gratuitos de la SEP y la campaña transmitida en TV Azteca.

El presidente hizo el recuento de lo expuesto por este medio y también las respuestas que en su momento dio a estos temas.

“Y la campaña contra los gobiernícolas, al grado que empiezan a decir que nos vamos a robar las pensiones, ahora sí que como dicen los jóvenes zafo, nosotros no somos rateros, ya conocen mi filosofía” porque dijo que no le importa lo material ni le interesa acumular dinero.

Acusó que “ha habido una campaña muy vulgar, grosera, injusta y aprovechando un medio de comunicación concesionado que se utiliza para defender intereses particulares”, al mismo tiempo aclaró que “no es ningún pleito, ni es nada personal. Es nada más aclarar las cosas pero hay una realidad”.

También consideró que “a partir de que se dan estas diferencias empiezan las campañas en la televisora y de los periodistas cercanos a Ricardo Salinas Pliego: Sarmiento, el que participó en el debate, Sanmartin, esta buena persona Alatorre, hasta la señora Lilly Téllez, todo un grupo lanzados en una csmpaña contra nosotros. Nosotros no nos vamos a estar peleando con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Hay adversarios y siempre he dicho que se tiene que pensar de manera distinta”.

Para el presidente si a Salinas Pliego no le importa que cambie su manera de pensar, tampoco a él, “veo que es recíproco, que él no va a cambiar su manera de pensar. Que es lo que queda, respeto, cada quien, yo soy muy feliz como soy”.