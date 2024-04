Así justificó AMLO el blindaje de Palacio Nacional ante movilización de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 tienen todo el derecho de manifestarse, pero el gobierno protege Palacio Nacional con vallas porque “hay muchos provocadores”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario descartó que las manifestaciones de este 26 de abril afecten el diálogo que, de acuerdo con la CNTE, tendrá lugar el 3 de junio, después de las elecciones.

“No, ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos. Nosotros lo que hacemos es que protegemos en palacio porque hay muchos provocadores, tenemos que prevenir”, dijo.

El presidente consideró que “hay quienes quisieran que haya escándalos y más en este tiempo, como estamos a cinco, seis semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el palacio, prevenir, pero ellos son libres”.

Por esa razón, aseguró, espera a que pasen las elecciones para reunirse con los familiares y exponerles los avances.

“No quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días. Estamos haciendo muchas cosas con ese propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad. Y ese es mi compromiso, nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo, con propósitos politiqueros”.

Mencionó que alrededor del tema “hay mucho falsario, simulación, eso también es importante que se sepa, sobre todo, en el caso de los jóvenes. Hay quienes se dicen de izquierda y no lo son, hay quienes se autodenominan defensores de derechos humanos, y no lo son”.

Insistió en que se debe tener cuidado con la simulación y organizaciones que tienen un propósito político, incluso vinculación con gobiernos extranjeros por recibir dinero para su labor.

“Hay muchos que solo sacan provecho del dolor humano. Se dedican a vivir, a medrar administrando conflictos”.

En torno a la ley de amnistía, reiteró que ayudará mucho fundamentalmente en el caso Ayotzinapa por el pacto de silencio que, dice, se dio en el gobierno anterior.

“De esa forma van a poder declarar, dar testimonios, quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos y con esa ley se les puede proteger, siempre y cuando nos ayuden informando qué sucedió, romper el llamado pacto de silencio”, además de reiterar que se podrán abrir de nuevo expedientes.

Consideró que a su gobierno sí le dará tiempo de esclarecer el caso. “Estamos en eso” y se enfocó en mencionar que hay quienes esperan que concluya su gobierno y no se les castigue, pero al tratarse de delitos que no prescriben, la investigación seguirá abierta.

“No se pueden cerrar los expedientes. Aprovecho para que lo sepan: Nosotros no vamos a dar carpetazo, no es que ya nos fuimos y ya pasó todo, no. Que quede claro una cosa: es que me retire de la política, que me jubile y otra cosa es que me desaparezca o que no viva en México. No nos vamos, igual que ustedes nos vamos a quedar. Ya no vamos a tener la responsabilidad que tenemos actualmente, pero vamos a quedarnos los ciudadanos también como ustedes. Porque los que dicen eso tampoco tienen una responsabilidad pública, son ciudadanos. Aclarando paradas”.

Recordó que en su gobierno han encontrado restos de dos jóvenes que no se encontraron en el basurero donde supuestamente cremaron a los jóvenes, como se sostuvo con la llamada “verdad histórica”, del gobierno de Enrique Peña Nieto.