Emplazan a AMLO a una reunión con padres de los 43 antes de las elecciones del 2 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas de que inicie la movilización por la 115 Acción Global por Ayotzinapa, en la Ciudad de México, compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador reunirse con los padres de los jóvenes antes de que se lleve a cabo la jornada electoral del 2 de junio.

En un comunicado previo a la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), reclamaron al presidente López Obrador que “está a nada de culminar su sexenio y no ha dado respuesta a nuestra constante lucha por encontrar a nuestros camaradas desaparecidos”.

Los estudiantes normalistas rechazaron los señalamientos de López Obrador de que “los padres así como los abogados están siendo manipulados por personas que tienen intereses políticos, pero todo eso es una mentira”.

Al señalar que la movilización tiene como objetivo “seguir exigiendo que se castigue a los responsables y se den a conocer los avances de la investigación, exigiendo así los 866 folios que el ejército no ha entregado”, los estudiantes afiliados a la FECSM acusaron al gobierno federal de no mostrar interés por las 43 víctimas y que se ha recurrido a la descalificación del movimiento “para desviar la atención y dar carpetazo al caso.

En el comunicado, los estudiantes normalistas emplazaron a López Obrador a cumplir con su compromiso de campaña presidencial de “esclarecer lo sucedido” la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como sostener una reunión con los padres de los 43 desaparecidos “antes de las elecciones”.

Pidieron que “en esa reunión con el presidente necesitamos que estén presentes los abogados de los padres, pero este gobierno no permite eso porque hace mención que los abogados manipulan a los padres pero todo eso no es cierto, lo que necesitamos saber es el avance de la investigación, cómo ha avanzado la Secretaría de Relaciones Exteriores en el caso de la extradición de Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé”, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y juez de barandilla en Iguala.

“Si el presidente no da prioridad al caso Ayotzinapa vamos a seguir alzando la voz hasta saber la verdad, hasta encontrar la justicia”, sentenciaron los estudiantes que este viernes 26 marcharán por las calles de la Ciudad de México.