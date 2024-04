Ataques de corrupción y enriquecimiento ilícito, así fue el primer debate a la gubernatura de Veracruz

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).–El primer debate a la gubernatura entre la y los candidatos a la gubernatura de Veracruz se dividió entre propuestas y los cuestionamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito y ataques entre los participantes.

El debate de dos horas se realizó el sábado en el museo de Antropología e Historia donde se trataron los temas de desarrollo social y sustentable, política migratoria, política, gobierno y cultura democrática.

El primer desencuentro ocurrió minutos antes del debate, cuando la candidata de la coalición de Morena, Rocío Nahle, evitó saludar de mano al candidato del frente opositor PAN-PRI-PRD, José Yunes Zorrilla y solamente saludó de beso y mano al candidato de Movimiento Ciudadano, Polo Deschamps.

El debate inició y terminó con ataques entre los candidatos punteros Nahle y Yunes quienes se acusaron de corrupción, de enriquecimiento y de doble moral. Mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano prácticamente no fue mencionado por sus opositores, pero se dedicó a lanzarles cuestionamientos llamándolos “ parte de la vieja política”.

Uno de los momentos más ríspidos del debate fue cuando el candidato del frente opositor del PAN-PRI-PRD, José Yunes Zorrilla acusó a la candidata de Morena, Rocío Nahle de tener 37 denuncias por corrupción “ Tiene más de denuncias que Trump”

“A mí me aflige la doble moral de la candidata de Morena que es de Zacatecas , que se pronuncia contra los pobres, pero vive en opulencia, no es congruente con las casas que tiene. Declara ingresos por 100 mil pesos y tiene bienes por más de 100 millones de pesos, tiene una riqueza inexplicable”, señaló al referirse a las acusaciones de Nahle de tener casas y terrenos en fraccionamientos de lujo.

En respuesta, la candidata de Morena, Rocío Nahle dijo: “ Le voy a responder al candidato del PRI-PAN, yo aquí tengo recibos que recibió del gobierno de Veracruz en 2005 , son de de 1 millón, de 750 mil , de 20 mil pesos, de 300 mil”, y mostró hojas blancas que al parecer son recibos.

También lo acusó de tener en su equipo a una persona a quien identificó como “la señora Ibarra” , quien dijo tiene 12 casas en Coatepec, Xalapa y Boca del Río. Además lo acusó de tener una casa en el pedregal de la ciudad de México que fue financiada por el ex gobernador del PRI, Javier Duarte.

“No quise ser miserable y mostrar fotografías, porque hay niños, vengo a trabajar en Veracruz, soy política que tengo 38 años viviendo en Veracruz , no fui a otro lado a tener hijos, quiero decir que me casé con un veracruz y a eso me debo”, dijo.