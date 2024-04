AMLO acusa al Departamento de Estado de fortalecer a la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una parte del gobierno de Estados Unidos, es decir desde el Departamento de Estado, busca fortalecer a la oposición en México en este periodo electoral para que llegue un gobierno débil y puedan seguir teniendo injerencia, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Primero consideró que “los del bloque conservador han tomado de rehén al Poder Judicial, esto es un fenómeno incluso mundial, donde la derecha, el conservadurismo se apoya en el Poder Judicial. Aquí es clarísimo que es como una trinchera que tienen todos los del bloque conservador, corrupto, que dominaba antes en México, bueno, esto que estamos viendo de los jueces es gravísimo, pero han llegado también a desconocer leyes, a corregirle la plana al Poder Legislativo”.

Esto luego de que se ha declarado que los procedimientos legislativos no son los adecuados y han echado abajo algunas de las modificaciones que ha tenido la mayoría de Morena y aliados en ese poder.

La edición de mayo de Proceso aborda el desacato en el que ha caído el legislativo pero también en el Ejecutivo, aunque este lunes el mandatario federal afirmó: “Con nosotros no hay ningún problema porque cumplimos, acatamos todo lo que nos piden. Ellos no eh, les dijeron bájense el sueldo, ministros, porque la Constitución es muy clara en su artículo 127: nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República y ellos ganan cuatro, cinco veces más”.

También refirió la promesa de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de destinar el dinero de los fideicomisos del PJ para los damnificados del huracán Otis, “imagínense si nos hubiésemos atenido a los fondos (…) el caso es que no dieron nada y ahí tienen los fideicomisos”.

Se le planteó que se ha adelantado a algunas de las decisiones que ha tenido el Poder Judicial para evitar que se cumpla, por ejemplo, con entregar todos los detalles relacionados con las obras de su gobierno, bajo el argumento de que son de seguridad nacional, a lo cual respondió que no lo han hecho.

“Ellos tienen su política que en sentido estricto ni siquiera es de ellos, no son independientes, son empleados, con todo respeto, del bloque conservador, hay casos en donde de afuera les hacen las resoluciones -Como cuáles- Ayotzinapa y otros”, respondió.

También se lanzó contra la ministra presidenta Piña de que estuviera “abriéndole el apetito” a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, cuando se habló de la inscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

-¿Consideraría entonces usted que desde Estados Unidos, una parte del gobierno que busca fomentar o busca fortalecer a la oposición en nuestro país?”.

-Sí

-¿Con qué finalidad?

-Para tener un gobierno débil en México y poder ellos meterse, esa es la vieja concepción política de dominio que ha existido en la política exterior de Estados Unidos desde hace 200 años.

-¿Y se ha buscado diálogo aquí en México, de parte del Ejecutivo con el Poder Judicial para tener un acuerdo en torno a estas situaciones que vienen desde el exterior como usted lo menciona?

-No, es que ellos lo hacen con este grupo de asociación en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Mexicanos a favor de la corrupción que maneja Claudio X. González y ahí está Cossío, pero ahí también está Castañeda de asesor y ahí está Aguilar Camín, Krauze y el que fue embajador de Calderón en Estados Unidos, Sarukhan, ese que se quedó callado cuando metieron las armas de contrabando cuando el operativo Rápido y furioso.

Insistió en que es un bloque que tiene información de la DEA, por eso las campañas. “Lo voy a repetir para que quede claro y que nunca, jamás se repita un hecho así: en el gobierno de Calderón llegó al acuerdo de enviar personal de la Secretaría de Marina a formarse a Estados Unidos, se formaron en el comando norte, un grupo de élite para combatir el narcotráfico, bajo la dirección de la DEA y desde la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México se les ordenaba a los marinos mexicanos lo que tenían que hacer, eso ya no sucede”.

Agregó que al añorar esos tiempos y esas prácticas que, aseguró, ya no se dan, se han dedicado a tirarle a su gobierno lodo y a querer llenarlos de fango.

-Habla del Departamento de Estado de Estados Unidos

-En particular de las agencias, no todas, pero no tienen ellos control, porque parece que la CIA tiene su política, la DEA tiene su política, el Departamento de Estado y de Justicia tiene su política (…) lo único que les pedimos es que nos respeten, como los respetamos nosotros.