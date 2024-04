Candidata en NL deja la contienda tras ataque a balazos a camioneta de campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Linda Padilla, candidata a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, por el partido Vida, renunció a la contienda después de que una camioneta de su equipo de campaña fuera baleada el jueves 25 de abril.

La excandidata informó a través de un video en el Instituto Estatal Electoral de Nuevo León (IEE), que presentó su renuncia a la candidatura como alcaldesa del municipio de Guadalupe por el Partido Vida Nuevo León.

“Hoy, aquí, en el Instituto Estatal, ratifico mi renuncia, la entrego, desisto en esta campaña porque no tengo las garantías de seguridad que quisiera tener para mí, para mi familia, para todo el equipo de campaña que trabaja conmigo, que confía en mí. Es una decisión difícil, pero se tiene que tomar”.

El pasado 25 de abril, poco después de las 18:00 horas, una camioneta –que formaba parte del equipo de campaña de Padilla– fue atacada a balazos en la Colonia Las Águilas en límites con Juárez, según se reportó. Nadie resultó herido, ya que –como informó la ahora excandidata– todas las personas que estaban con ella se encontraban a unos metros del vehículo en cuestión.

“Los hechos son lamentables, no podemos seguir viviendo en una sociedad en donde no podamos transitar libremente por las calles, en donde no podamos elegir libremente quién nos quiere gobernar, pero hoy, esta es mi postura, hoy renuncio a esta candidatura, por la alcaldía a Guadalupe, por el partido Vida Nuevo León”, declaró.

Padilla explicó que, al no contar con la garantía de tener seguridad, a lo largo de la campaña y tampoco después de ella decidió desistir de la contienda electoral. Asimismo, se disculpó por no continuar.

“Quiero ofrecerle una disculpa a todos, por no tener la valentía de continuar en esta contienda, pero para mí es más importante proteger a todo mi equipo y a toda mi familia”.

Linda Padilla también agradeció a quienes la apoyaron en su candidatura: “Gracias por su apoyo, por su solidaridad ante los hechos. Gracias por confiar en su servidora”.

De acuerdo con el medio local “El Porvenir”, hasta mediados de abril, el IEE había recibido un total de 13 solicitudes de protección para candidatos, de las cuales, 11 solicitudes fueron para candidaturas a alcaldías y dos a diputaciones locales.

De acuerdo con la titular de ese instituto, Beatriz Camacho Carrasco, hasta ese momento ocho candidatos ya tenían el beneficio de seguridad que les brinda Fuerza Civil.