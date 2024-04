Estuvo muy bien el segundo debate, si todo sigue igual, va a ganar México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gustó “mucho mucho” el debate entre candidatas a la presidencia, afirmó que no hubo groserías y solo “algunas cosas ahí menores”, por lo que dijo están bien y de buenas; también, le dio gusto que hablaran de que continuarán los programas sociales, que ya no tachan de populismo.

Pese a la serie de descalificaciones que predominaron en el segundo debate, el presidente señaló que “no hay violencia, algunos insultos, pero eso no afecta (…) Vamos muy bien. Vi el debate ayer, me gustó mucho, mucho, mucho y si siguen así las cosas… va a ganar México”.

Expuso que “estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas, no hubo groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien y ya falta nada más un debate. Estamos a un mes de las elecciones más importante en cuanto a los cargos que se van a elegir y todo está en santa paz, eso es lo más importante”.

Celebró que se muestren con sus propuestas tal cual son, y se refirió a las privatización “cuando dicen queremos privatizar el petróleo, ah bueno somos distintos, no te lo calles, qué bueno que lo están diciendo. Desde que se expropió el petróleo tenemos esa diferencia, pero se habían moderado, ahora están saliendo. Nada más falta que digan que regresen las pensiones a los expresidentes”.

Consideró que si se quiere hacer política de transformación y se tiene que enfrentar a las que llama minorías rapaces, oligarquia, clasistas, racistas y a personas de malas entrañas y fachos, la única manera de enfrentarlo es es la honestidad, porque ese el escudo protector.

"Si no se tiene autoridad moral, no se resiste a la primera y se noquea a cualquiera; en cambio, cuando se tiene autoridad moral, se resbala todo. No es fácil engatusar, manipular, podrán ser los más famosos periodistas que ganan 5 millones hasta 20 millones al mes, no, podrán ser las más importantes televisoras, cadenas de radio y los periódicos seudo independientes”.