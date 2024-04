“Pura calumnia”: AMLO arremete contra el libro de Anabel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Cómo te explicas que salga el libro de Anabel Hernández en estos días, a un mes de la elección? ¿Es casualidad?”, se lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la periodista por el libro “La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa”, y apuntó, de nuevo, hacia Estados Unidos.

El mandatario federal ironizó que si se trata de que “ahora con el calor nos da más por la lectura, es cuando más leen los mexicanos. Y no hay una sola prueba, es pura calumnia, puras mentiras”.

Cuestionó: “¿De dónde saca toda esa retacería de mentiras? Las agencias de Estados Unidos, ojalá informen porque dijeron que sí fue una investigación en 2006 pero ya se cerró eh, primero: ¿Quién ordenó hacer esa investigación? Y ¿por qué se meten?”.

Argumentó que el periodo en el que se hablan de estos presuntos nexos con grupos del crimen, en 2006, era candidato a la presidencia.

“Pero ellos no tienen por qué meterse en cuestiones políticas de otro país. ¿O qué es la DEA? ¿Y por qué se cerró? ¿Quién ordenó que se cerrara? ¿Qué no la transparencia es una regla de oro de la democracia y de la libertad? ¿Por qué no se transparenta todo?”, agregó.

–¿Usted daría respuesta a esos señalamientos, los negaría todos?

–Todos, absolutamente todos. Es un compendio de mentiras, con propósitos políticos, nada más que no han podido ni podrán, llevo ya muchos años enfrentándolos, nosotros nos formamos luchando, nada ha sido fácil para nosotros.

Añadió que se puede enfrentar a las mafias cuando se tiene autoridad moral y convicciones, cuando se lucha por causas justas: “como decía el Quijote: por la libertad y por la honra, por la dignidad, se puede y se debe ofrecer hasta la vida, arriesgar hasta la vida”.

Previo a estas declaraciones, el presidente afirmó: “No presentan una sola prueba, son unos vil calumniadores, una sola prueba. Y los convoco, los emplazo a que presenten pruebas”.