Se construirán cuarteles de la Guardia Nacional en cada estación del Tren Maya: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal alista la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en cada estación del Tren Maya para dar seguridad a los visitantes; el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la construcción de uno de los tramos, se registró el secuestro de un ingeniero.

Añadió que “no solo es el Tren Maya, en el transístmico, ahí es la Marina, en cada estación van a encontrar instalaciones de la Marina para la seguridad”.

López Obrador reveló que este fin de semana un suceso del que le informaron al acudir a la supervisión en el sureste lo dejó preocupado.

“Ayer les puedo decir que nos informan y nos dio mucha preocupación de que un ingeniero trabajando en un tramo del Tren Maya iba con su esposa, con su niñita y lo secuestraron. Y se actuó como se actúa en todos los casos, y nos venimos con esa preocupación, pero ya llegando acá ya nos informaron que ya lo habían liberado, estamos actuando”, afirmó.

En torno a que en algunas regiones donde se observa más presencia de grupos criminales, en su defensa, afirmó que “antes los presidentes y ofrezco disculpas por decirlo, se enteraban cada semana de lo que sucedía en materia de seguridad, a veces cada 15 días o cuando era una cosa gravísima, la tarjeta de inmediato”.

En su administración, indicó, ya no sucede porque todos los días de 6 a 7 de la mañana “y déjenme presumir ya que estanos en ese terreno del egocentrismo no hay nadie en el mundo que lo haga, ningún presidente, pero está difícil que Proceso lo diga, van a decir nosotros no estamos para eso, nosotros somos periodistas independientes y nuestra función es enfrentar al poder, esa ya me la sé”.