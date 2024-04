AMLO refuta provocaciones de Salinas Pliego: "¡Zafo!"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un día más de enfrentamientos verbales contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, el presidente Andrés Manuel López Obrador le refutó los dichos pronunciados por el magnate y descartó un encuentro hasta que se resuelva el tema del pago de impuestos al Estado.

López Obradore refirió que no se enganchará en ese tema y no caerá en provocaciones.

“No voy a engancharme en eso. No, no, no. ¡Zafo! como dicen los jóvenes, Es muy claro, tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico, tenemos dos proyectos distintos, y contrapuestos de nación, de manera de pensar y de ser distintas, que eso es lo más normal. Siempre lo hemos dicho aquí", afirmó en la conferencia de prensa de este martes.

Luego de que López Obrador se negó a tener una entrevista con el empresario, este acusó que el mandatario le debía una disculpa pública, pues dijo, que no era ningún cobarde, ni agachón.

“Que le saqué la vuelta, sí, sí, porque no voy a caer ninguna provocación de nada. Llevo tiempo luchando y brincando obstáculos, soy corredor de obstáculos, y me ponen uno lo brinco. Y ya por eso, me voy a jubilar, y siempre he evadido el acoso, siempre, no todo es nada personal”.

El tabasqueño urgió a los miembros del poder Poder Judicial resolver los 17 juicios que existe entre el dueño de Tv Azteca y el gobierno.