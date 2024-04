Hijo de Xóchitl Gálvez reveló que su mamá lo sacó de un antro cuando fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata Xóchitl Gálvez, se encuentra en medio de la controversia, después de que se compartiera –en redes sociales– un video en el que se le ve agredir a trabajadores de un establecimiento nocturno en Masaryk, Polanco, mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El comportamiento de Sánchez Gálvez al consumir alcohol y salir de fiesta ya había salido a la luz pública en 2023, durante una entrevista en la que su madre, la panista, tuvo con la presentadora Mónica Garza, durante su programa “El nido de la Garza”.

–¿Ya le bajó al reventón? Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo haber coincidido con Xóchitl en una comida, todavía eras delegada de Miguel Hidalgo, y en la noche anterior había casi casi, se había levantado a ir a sacar al niño de las greñas del antro, a las 4 de la mañana – dijo Mónica Garza.

–A ver, yo, como delegada, no podía permitir que mi hijo estuviera en un antro fuera del horario legal y todos los pobres antreros creían que yo estaba queriendo clausurar antros, no, yo andaba buscando a mi hijo (…) un día me metí al antro y me dice: ‘¿tú qué haces aquí?’.

–¿Él llegó a tener problemas con el alcohol?

–Se dio cuenta que podía tener problemas. Se dio cuenta que si no hacía algo podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol y decidió ser súper deportista y es super sano en todos los sentidos y es súper trabajador.

El mes pasado, Juan Pablo compartió una serie de TikToks sobre diferentes datos e historias de la candidata de la alianza “Fuerza y corazón por México”, entre ellas mencionó la ocasión en la que su madre lo sacó de un centro nocturno.

“Llegó a ir alguna vez por mí al antro. Una vez se me metió, cuando era alcaldesa. Eso es algo que nadie sabe, pero una vez se me metió a un antro como alcaldesa ahí, y yo salí corriendo con toda la pena ahí, pero porque ya me había pasado de mi hora”.

De acuerdo con la entrevista de 2023 a Mónica Garza, Juan Pablo “ya no bebe, cero alcohol”, afirmó su madre. Sánchez Gálvez dijo, en su disculpa pública, que el video sobre sus agresiones corresponde a una situación ocurrida un año antes, o sea, en 2023.

Sánchez Gálvez renunció a su posición como Coordinador Nacional de “Xóvenes sin Miedo” hoy 3 de abril, debido a la publicación del video.