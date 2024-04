Morena pidió protección para 40 aspirantes a cargos públicos en Guanajuato tras asesinato de Gaytán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del asesinato de Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, el partido Morena solicitó al gobierno federal, “como una excepción”, la protección directa para 40 aspirantes a cargos públicos en esa entidad gobernada por el PAN, informó su presidente nacional, Mario Delgado.

En conferencia desde Guadalajara, donde acompaña a la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que esa solicitud fue hecha ayer, luego de que el gobierno de Guanajuato “no respondiera a la solicitud de protección de las y los candidatos locales”.

El también coordinador general de la campaña presidencial detalló: “Se solicitó a través del INE, como establece el acuerdo, pero se está pidiendo una excepción para que se atiendan. No es un caso de tramitología, es un tema de decisión política. En el caso del gobierno federal, se da respuesta inmediata a las solicitudes que le corresponden, que son las candidaturas federales y los candidatos a gobernador”.

Al respecto, la candidata Sheinbaum Pardo justificó esa solicitud con el argumento de las presuntas omisiones de autoridades políticas y de seguridad en Guanajuato que no le permitieron tener protección a la candidata morenista Gisela Gaytán:

“Nuestros candidatos en Guanajuato, precisamente por ese antecedente, lo que dicen ‘es preferimos tener seguridad del gobierno federal’”.

En la conferencia, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada si Morena y la Presidencia no hacen uso político de ese tema, a lo que contestó:

“Nosotros lamentamos el asesinato de cualquier candidato, de cualquier persona, pero en particular en el proceso. Lo que estamos llamando la atención, y que no había ocurrido en otras ocasiones, es ¿por qué no se le dio seguridad a Gisela? Esa es la pregunta, cuando ella lo solicitó y lo solicitó Morena Guanajuato, ¿qué fue lo que pasó? y tiene que esclarecerse”.

Por segundo día consecutivo, la morenista cuestionó a las autoridades electorales y de gobierno guanajuatenses por qué no atendieron las solicitudes de seguridad de la hoy víctima. Incluso, leyó los oficios del Instituto Electoral de Guanajuato relacionados con la solicitud de la aspirante.

Luego, recordó: “Guanajuato es el estado con mayor inseguridad del país y es gobernado por el PAN. Eso es un hecho, es natural que los candidatos pidan protección, particularmente en Celaya, que es uno de los municipios con mayor inseguridad”.