Presidencia intenta desacreditar a Proceso con información distinta a la elaborada por la Unión Europea

BRUSELAS (apro).- En la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador este martes, la presentadora de la sección “Quién es quién en las mentiras”, Elizabeth García Vilchis, acusó a Proceso de “fabricar" un documento "para decir que la Unión Europea califica de populista al gobierno mexicano”.

“El 27 de marzo de 2024, la revista Proceso publicó una nota fechada en Bruselas en la que cita un documento interno de la Unión Europea donde se califica al gobierno mexicano de populista. Esto es lo que dice la revista Proceso, pero resultó una falsa mención”, señaló la conductora.

García Vilchis afirmó que el referido texto de la Unión Europea “no califica al presidente López Obrador, así como lo dice la revista Proceso”, y aseguró que “la palabra populista salió de la pluma de quien escribió esta nota en Proceso”.

No obstante, la seguridad en el tono de la acusación de la funcionaria, el documento sí existe y en éste se califica al gobierno de López Obrador como "populista”.

Bajo el código de referencia Ares(2024)1609202 y fecha del 1 de marzo de 2024, el escrito de 16 páginas y en inglés - a cuya copia tuvo acceso este medio- fue enviado por el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea a las empresas externas que compiten para contratar a los cuatro especialistas de la Misión de Expertos Electorales que observarán y evaluarán los comicios presidenciales del próximo 2 de junio en México.

El documento citado por Proceso.

En su página número dos, el primer capítulo lo dedica a analizar brevemente el "contexto” (background) en que se desarrollan las actuales campañas electorales mexicanas. Y menciona: "La agenda populista de López Obrador goza de un apoyo significativo entre la población mexicana, aunque la promesa de hacer frente a la corrupción y la pobreza sigue siendo en gran medida un trabajo en curso”.

Continúa: "La seguridad y la delincuencia son otra preocupación clave para los futuros votantes, ya que la sociedad mexicana sigue sumida en altos niveles de violencia, alimentados en gran medida por las actividades y la rivalidad entre los cárteles de la droga y las organizaciones delictivas. Estos altos niveles de violencia son doblemente relevantes para las elecciones: no se pueden descartar estallidos de violencia durante la campaña que puedan afectar al proceso electoral, mientras que la credibilidad de los candidatos a la hora de comprometerse a atajar la violencia y restablecer la seguridad será probablemente un factor importante en el comportamiento de los votantes”.

El documento que obtuvo Proceso no lleva un título como tal -no es una “guía” como aseguró García Vilchis-, y sólo indica que se trata de los “términos de referencia” de la “Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea” en México.

Aunque hay una embajada mexicana para las relaciones con la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, la conductora refirió que fue el “embajador en Estrasburgo”, Francia, quien “confirmó que el escrito enviado por el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea no incluye las expresiones citadas por la revista Proceso”. En Estrasburgo, sin embargo, no existe una embajada ni un embajador de México, sino una "oficina de enlace" ante el Consejo de Europa -que no es una institución de la Unión Europea- cuyo titular es el ministro José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera.