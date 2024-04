Tribunal da ultimátum a Congreso de Morelos para resolver licencia de Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA (apro).-El Tribunal Electoral del Estado de Morelos dio al Congreso local un plazo de seis horas, que vence poco antes de las 3 de la tarde de este miércoles, para dictaminar y votar en el pleno la solicitud de licencia para dejar el cargo presentada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo el pasado 26 de marzo.

Lo anterior, como resolución a un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) presentado el martes al mediodía por el mandatario. La sentencia vincula, es decir, obliga, al diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, y al legislador Alejandro Martínez Bermúdez, presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, a resolver la licencia en un sentido u otro, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligara al gobernador a dejar el cargo si quiere competir por una diputación federal plurinominal.

La resolución si acota respecto del sentido de la decisión que tomen los legisladores, es decir, les garantiza que están en libertad de aprobar o desechar la licencia del gobernador: “lo anterior en el entendido que la autoridad responsable (Congreso), cuenta con plena libertad para emitir su dictamen que en derecho proceda” según el artículo 40 de la Constitución que establece como facultad del Legislativo “aprobar o negar” la solicitud de licencia. El Legislativo tiene que notificar al gobernador de su decisión y al Tribunal dentro de las siguientes 24 horas al cumplimiento.

El JDC fue iniciado por Cuauhtémoc Blanco Bravo el martes poco después de las 13:30 horas, en el que se impugnó “la omisión” del Legislativo “respecto a dar respuesta a la solicitud de licencia para separarme del cargo”. Como se recordará, el exfutbolista fue propuesto y se registró para competir en una candidatura a diputado federal plurinominal por el partido Morena. El PRD impugnó dicha candidatura, particularmente el acuerdo del INE que aprobó la candidatura.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el 20 de marzo pasado que el gobernador debería dejar el cargo de forma inmediata si quería competir por la diputación. Sin embargo, el acuerdo fue notificado hasta 48 horas después y ahí se fijaron 12 días naturales para que se separara del cargo. Este plazo vence a las 23:59 horas de este miércoles. Por ello, el pasado 26 de marzo, el gobernador solicitó formalmente al Congreso local le autoricen licencia para separarse del cargo por 59 días, hasta las 0 horas del 3 de junio, al día siguiente de la elección.

Sin embargo, el Legislativo morelense que estaba sesionando el día que llegó la solicitud de licencia de Blanco Bravo, turnó el documento a la Junta Política y de Gobierno para su dictaminación y acuerdo, lo que luego pasaría al pleno. Y comenzaron a pasar los días. La Junta no ha sesionado hace una semana. Por ello, el equipo jurídico del mandatario inició dos juicios para obligar al Congreso a dar salida a su solicitud.

El primer juicio se presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intentó vincular al Congreso, es decir, obligarlo a resolver la licencia del gobernador. Pero se declaró “infundado” desde ayer martes, porque “no ha lugar a acordar lo solicitado por el compareciente, porque excede lo ordenado por esta Sala Superior en la sentencia del 20 de marzo, pues la controversia se constriñó a determinar si el actual gobernador era elegible para una candidatura (…) y si debería separarse del cargo”.

Es decir, el Tribunal federal declinó meterse al tema de procedimiento local, porque el asunto que resolvió el 20 de marzo sólo se refería a decidir sobre el derecho del gobernador Blanco a competir por una diputación federal plurinominal y sobre la necesidad de separarse del cargo para poder competir, lo que ha determinado el alcalce de las prohibiciones o limitaciones de la Constitución federal en este caso.

Como fracasó ese recurso, el gobernador acudió al Tribunal electoral local para iniciar el JDC por “omisión” del Congreso al no haber decidido en esta semana sobre la licencia que ha solicitado el gobernador y no haber respondido siquiera a su solicitud. En menos de 24 horas, las tres magistradas del tribunal local decidieron que, al no haberse celebrado sesión de pleno desde el 26 de marzo, “no ha existido respuesta alguna, por lo tanto es existente la omisión”. Consideraron también que la falta de respuesta expresa “vulnera los derechos políticos” del gobernador.

Por ello, en la sentencia da seis horas de plazo a partir de la notificación, realizada a las 8:44 de la mañana, para que se decida respecto a la licencia de Cuauhtémoc Blanco, sin agraviar la libertad de las y los diputados para darle o negarle la licencia. Ante la decisión de este Tribunal, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, los coordinadores de todos los partidos representados en el Congreso local, fueron citados de inmediato para celebrar sesión a las 10am, y se plantea que se celebre sesión de pleno a más tardar a las 14 horas, para dar trámite a la sentencia referida.