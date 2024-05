AMLO reúne a legisladores de Morena para agradecerles la aprobación de reformas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Diputados y senadores de Morena hicieron fila para visitar y despedirse del presidente Andrés Manuel López Obrador con libros para que los firme, pejeluches, playeras o su fotografía enmarcada para mostrarle su admiración.

Por la calle Correo Mayor, decenas de legisladores tomaron su lugar para ingresar a la sede presidencial y recibir el agradecimiento del presidente, según adelantó él mismo esta mañana.

“Han ayudado mucho en la transformación de México. Es un agradecimiento porque han acompañado en el proceso de transformación. El motor del cambio es el pueblo, que no lo olvidemos, ni somos los dirigentes, es el pueblo el que transforma. Es el protagonista principal de esta historia”, dijo durante la conferencia en Palacio Nacional.

Entre los puntos que más agradeció en la reunión fue la aprobación para que los programas sociales tengan rango constitucional.

El mensaje público es que les reiteró que, al dejar la banda presidencial, se va a jubilar y no participará en actos públicos ni en pláticas relacionadas con la política.

Antes, les pidió que sigan “cuidando” a los partidos que representa y aliados, que no regrese la mayoría de los que llama neoliberales, además de que hagan lo posible para que continúe la que ellos nombran la “cuarta transformación”.

También los invitó a acudir a su último informe, el 1 de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México.

El jefe del Ejecutivo Federal publicó en sus redes sociales: “Me reuní con legisladores que terminan su periodo y actuaron con lealtad al pueblo de México: siempre lucharon contra la corrupción y a favor de la justicia”, con dos imágenes donde se observa un Salón Tesorería lleno.

Con un pin del presidente López Obrador, regalo del coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, y otro en apoyo a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia, fue como “pasaron lista” para su ingreso a Palacio Nacional, aunque sin permiso de que llegaran hasta la puerta con sus autos para dejarlos ahí, por lo que arribaron en un autobús.

Al salir, con tranquilidad, legisladores como César Cravioto no mostraron urgencia al decir que no se aprobaron las últimas iniciativas de reformas constitucionales que envió el presidente López Obrador porque no confiaron en el convencimiento a la oposición para lograr las dos terceras partes, pero que de todas formas se presentaron a unas semanas de la elección presidencial.

Me reuní con legisladores que terminan su periodo y actuaron con lealtad al pueblo de México: siempre lucharon contra la corrupción y a favor de la justicia. pic.twitter.com/I2gS1YjLD6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 1, 2024

“Ya le tocara a la siguiente legislatura, pero muy contento, muy satisfecho con el trabajo de las diputadas, diputados y senadores”, dijo el senador al salir.

Otra de los aspectos que se celebró fue “la disminución de la pobreza” y los trabajadores que se van a jubilar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Pasando la elección presidencial, afirmaron, se verá si existen las condiciones para un periodo extraordinario de sesiones por temas pendientes, por ejemplo, la reducción de horas en la jornada laboral.

Para la mayoría fue la tercera ocasión que se reunieron con el mandatario federal, pero después de esta, según se menciona de forma pública, no habrá más.

Al final no tuvieron oportunidad de despedirse uno a uno, tomarse fotos individuales y menos una firma de libros, pero salieron agradecidos y expresando su convencimiento de la lealtad que le tienen a su líder.