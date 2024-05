Diputados se despiden entre lágrimas y reclamos en el final de la LXV Legislatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Dejando pendientes las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal, la última sesión del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados concluyó con legisladores al borde del llanto o confrontándose con sus contrarios.

Durante la última sesión en la Cámara de Diputados, representantes de Morena, PT, PVEM, se confrontaron a gritos con legisladores del PAN, PRI y PRD, los cuales arroparon a su respectiva candidata presidencial.

Durante los posicionamientos sobre la paridad de género en la LXV Legislatura, la diputada de Morena, Yeidckol Polevnsky, flanqueada de varios legisladores morenistas, dijo que respeta a muchos legisladores del PAN y del PRI, sin embargo, cuestionó el poner a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial, ya que es capaz de mentir de la manera más soez. Por lo que la bancada panista coreó el nombre de su candidata.

“Yo no estoy hablando mal, yo sólo estoy describiendo a alguien que vi en el debate mentir tremendamente, que vi decir, imagínense la manipulación, vamos a bajar el Impuesto Sobre la Renta a quien gane menos de 15 mil pesos, será tan ignorante que no sabe que el salario mínimo está exento sobre Impuesto Sobre la Renta.

“Presidenta, podrías parar a esta jauría por favor, en la misma forma que mis compañeras oradoras hablaron de su candidata yo quiero hablar de la mía, yo quiero hablar de ella, porque habla de que en Texcoco se mantenga agua potable con una ignorancia total, que desde la época de Nezahualcóyotl mandó a poner un dique para que no se contaminara el agua potable, imagínese, ¿una mujer así quiere ser presidenta?”, cuestionó.

Al término de su participación, los legisladores morenistas terminaron gritando: “¡Claudia presidenta!, ¡Claudia presidenta!”

Para finalizar, los legisladores dieron sus posturas con motivo del fin de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, los cuales agradecieron sus congéneres y su tiempo en ese periodo legislativo.

Gerardo Fernández Noroña se despide entre lágrimas

En su participación en la sesión, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, al borde de las lágrimas, agradeció a la Cámara baja porque, afirmó, en este recinto vivió los mejores momentos de su carrera política.

“Vengo a esta tribuna con mucho honor y mucho sentimiento, en lo personal hoy me despido de esta Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, no volveré a mi curul número 24, he terminado mi ciclo en esta Cámara. Me despido no sin emoción, he vivido los mejores momentos de mi carrera política es este lugar. Lo agradezco, un abrazo”, enfatizó.

Así, entre lágrimas, Gerardo Fernández Noroña se despide de la Cámara de Diputados.



Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, agradeció todos los grupos parlamentario y pidió defender la autonomía del Poder Legislativo.

“Estoy cierto que esta Legislatura pasará a la historia por muchas cosas que se votaron, algunas a favor y otras no. Pero en esa certeza sé que en cada una y cada uno de ustedes está el amor por México, desde nuestra ideología, desde nuestro punto de vista, está el amor a sus ciudades, a sus distritos, a sus estados, y por eso me congratulo en ser su compañero”, resaltó.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, agradeció a los coordinadores de los distintos partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, así como a los legisladores morenistas.

“Nadie puede dudar que una diputada o un diputado, independientemente del partido político que provenga, no ama a México y no le desea lo mejor o no lo respeta. Mi agradecimiento y mi amistad para todos los coordinadores sin excepción. Construir una mayoría y garantizar la gobernabilidad pasa por retos y desafíos. Morena representa la energía y la emoción social de México”, afirmó.

Para finalizar, al borde de las lágrimas, la presidente de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, agradeció el personal que la asistió y resaltó que en todo momento buscó aplicar el reglamento de debates y las normas aplicables con responsabilidad y de manera justa.

“El ejercicio de la política, dijo, conlleva necesariamente a la toma de decisiones y esto supone que no siempre se logra la más amplia aceptación sobre las determinaciones que se toman; pero éstas se asumen y se asumieron animadas por el espíritu inscrito en los ordenamientos legales, y por la convicción de que se tiene que actuar de la mejor forma posible”, resaltó.

Hoy concluimos el #SegundoPeriodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la #LXVLegislatura de la @Mx_Diputados.

Es un honor y una enorme distinción haber tenido la oportunidad de ser la Presidenta de la Cámara de Diputados.

Designan a diputados de la Comisión Permanente

Durante la sesión, también votó por los diputados de la Comisión Permanente posterior al cierre de la LXV Legislatura