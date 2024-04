Samuel García estaciona su Cybertruck en rampa para discapacitados del ISSSTELEON (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pacientes en sillas de ruedas tuvieron que bajar a la calle para poder acceder al ISSSTELEON, porque la Cybertruck que conduce Samuel García estaba bloqueando el acceso de ascenso y descenso de pacientes, una rampa para personas con discapacidad y un paso peatonal.

El gobernador de Nuevo León ha asistido a actos oficiales en el vehículo, que ha negado sea de su propiedad. En esta ocasión se presentó en el Hospital de los Servidores Públicos del Estado, donde al menos dos pacientes en silla de ruedas tuvieron que ser bajados sobre la calle Juan Ignacio Ramón –en la esquina del hospital– debido a la elección de estacionamiento del emecista.

Los escoltas de García tuvieron que solicitarle las llaves de la Cybertruck para retirarla, debido a una petición de los operadores de las ambulancias del hospital para que se retomara la circulación de los vehículos, reportó Daniel Reyes en un video publicado por “Reforma”.

En el acto oficial, Samuel García pidió resolución del caso ISSSTELEON, por el cual denunció penalmente a Manuel González –exsecretario general de gobierno– por presuntamente desviar recursos al subrogar servicios de salud a las empresas de sus familiares.

Asimismo, el gobernador pidió la designación de un fiscal ciudadano para que retome la carpeta de investigación por este caso.

"Ahí estaban metidos varios del gabinete que hoy andan escondidos y al menos logramos ahorrarnos esos 800 millones de pesos, no se liquidaron y seguimos buscando justicia para esos 400 anuales que se estaban robando de esta institución a costa de nuestros trabajadores. Yo espero realmente muy pronto que tengamos un verdadero fiscal ciudadano, no de la vieja política que ya desempolvé esa carpeta que lleva dos años guardada y como son de los mismos no van por ella, pero sé que muy pronto Nuevo León va a tener justicia y lo que recuperemos se va a invertir directamente a ISSSTELEON".